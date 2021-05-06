Сервис Netflix выпустил второй тизер четвертого сезона "Очень странных дел" – 6 мая 2021 года. Напомним, что первый тизер будущего сезона был опубликован еще 14 февраля 2020 года и имел ироническое название "Из России с любовью".

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Новый тизер сериала под названием "Одиннадцатая, ты слушаешь?" (Eleven, are you listening?) очень похож на флэшбэк самой Одиннадцатой (Милли Бобби Браун). Зрителей переносят в лабораторию, где Мартин Бреннер проводил эксперименты над другими детьми, воспитывая в них суперспособности.

Новый тизер 4 сезона "Очень странные дела": смотрите онлайн

Сюжет 4 сезона сериала "Очень странные дела"

В последней серии третьего сезона сериала под названием "Глава восьмая. Битва за Старкорт" мы увидели, что история в маленьком забытом городке подошла к концу. Нам показали кадры, как машина вместе с Джойс Байерс (Вайнона Райдер), Уиллом Байерсом (Ноа Шнапп) и Джейн, она же Одиннадцатая (Милли Бобби Браун), покидает город Хокинс. Сюжет следующего сезона уже не будет связан с привычными пейзажами и это также подтверждает видео-анонс с надписью "Мы больше не в Хокинсе".

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Последними кадрами также показали, что где-то в российской тюрьме мужчину бросают на съедение демогоргону. К этому факту добавляются также кадры с первого тизера будущего сезона, которые переносят нас на север России. Также поклонники увидели все еще живого Джима Гоппера (Дэвида Харбора).

Первый тизер 4 сезона сериала "Очень странные дела": смотрите онлайн

Дата премьеры 4 сезона "Очень странных дел": что известно

Ранее пресс-служба стримингового сервиса Netflix сообщала, что съемки 4 сезона сериала "Очень странные дела" начнутся в январе 2020 года. Но, как известно, в связи с пандемией коронавируса проект заморозили, а на выход первых эпизодов фанаты сериала ожидали уже в 2021 году.

Опубликованный тизер не содержит ни одного намека о новой дате премьеры сериала. Поэтому остается только надеяться на рождественский подарок поклонникам сериала от съемочной группы одного из самых популярных сериалов на Netflix.