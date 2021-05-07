В пресс-службе B&H film distribution сообщили, что во второй части франшизы семья должна покинуть родной дом и выйти за пределы безопасного места. С первых минут фильма главные герои вынуждены убегать от опасных монстров в поисках хоть какого-то убежища. В то время, когда доверие в мире почти потеряно, семья стремится не только защитить друг друга, но и найти надежду на жизнь посреди невыносимой окружающей тишины.

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"Не смотря на то, что первая часть получила оглушительный отклик среди зрительской аудитории, мы чувствовали, что этот фактор не должен стать определяющим критерием съемок сиквела. Нам нужен был Джон Красински с его неповторимым видением, креативностью и глубиной мышления. Конечно, наше решение должно было резонировать с его внутренним состоянием, – рассказывает продюсер Брэдли Фуллер. – Иногда мозг Джона напоминает мне кодовый замок, лишь отыскав правильный шифр, ты сможешь его открыть. Именно такого эффекта мы стремились достичь на пути к поиску новых идей".



Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото Kinorium

Работая над первым фильмом, режиссер даже не задумывался, что история получит продолжение. Но с течением времени осознал, что способен развить идею до больших масштабов.

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Я не собирался работать над вторым фильмом. Желания создавать франшизу не было. Но потом понял, что хочу заглянуть глубже, чтобы понять насколько далеко способны зайти главные герои,

– сказал Джон Красински.

""Тихое место" было довольно интимной историей о семье, жившей на ферме в собственном маленьком мире. Они знали, что за пределами их дома существуют опасные существа и на самом деле почти не догадывались обо всем масштабе опасности. Мы хотели открыть занавес этой таинственности и наконец исследовать окружающий мир", – добавляет продюсер Эндрю Форм.



Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото Kinorium

Сюжет фильма "Тихое место 2"

Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.

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Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото Kinorium

Актеры фильма "Тихое место 2"

К новому фильму вернулись актеры из первой части "Тихое место", это:

Эмили Блант ("Грань будущего" и "Меняющие реальность");

Ноа Джуп ("Холмс и Ватсон", "Форд против Феррари");

Милли Симмондс.

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Во второй части франшизы мы увидим и новых актеров:

Киллиан Мерфи ("Дюнкерк", "Темный рыцарь: Возрождение легенды");

Брайан Тайри Генри ("Годзила против Конга", "Вечные").

Напомним, что фильм станет доступным на сервисе Paramount+ через 45 дней после кинотеатрального релиза.