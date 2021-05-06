Представители Disney еще больше подогревают интерес зрителей к новому фильму "Круэлла". В сети презентовали персонажные постеры, которыми уже восхищаются тысячи поклонников.

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В одном из своих интервью Эмма Стоун рассказывает, как костюмы и макияж помогли ей эффектно сыграть злодейку. Собственно, даже в трейлере мы видим "токсичную" любовь Круэллы к черно-белому наряду.

Злодеи всегда забавные, – уточнила Эмма Стоун в видео, в котором обсуждает своего персонажа.

Эмма Стоун обсуждает своего персонажа Круэллу: смотрите видео

В начале апреля презентовали трейлер к фильму, в котором показали, что главная героиня работала на икону моды баронессу фон Хельман. Ее невыносимое и деспотичное поведение заставило Круэллу вступить в изобретательное противостояние. Она начала мстить баронессе, уничтожая коллекции ее дорогой одежды, устраивая беспорядок на элитных вечеринках в ее доме и похищая собак, которых так любит ее оппонентка.

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Сюжет фильма "Круэлла"

Все события фильма "Круэлла" будут происходить в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.



Кадр из фильма "Круэлла" / Фото Kinorium

Лента является приквелом к "101 далматинцу" и показывает историю Круэллы де Вилль. Именно эта злодейка отметилась погоней за собаками в стремлении сделать шубку из их меха. А вот как талантливая дизайнер, мечтавшая покорять мир фэшн-индустрии, превратилась в безжалостную Круэллу.

Дата премьеры запланирована на 28 мая 2021 года.

Фильм "Круэлла" 2021: смотрите трейлер