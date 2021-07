Фільм розповідає непросту історію спортсменки Оксани Ботурчук. Дівчина показувала приголомшливі результати на тренуваннях і мріяла підкорити Олімпійські ігри. Однак ледь не за крок до бажаної мети Оксана потрапляє у моторошну автокатастрофу, яка кардинально змінює її життя.

Вже знайомі тренери, які прагнули працювати зі спортсменкою, відвертаються від дівчини, а травма заважає сповна відновити тренування. Та і дорога на омріяні змагання стає закритою. В таких умовах чимало б людей опустили руки і здались, однак не Оксана. Вона вперто долає всі труднощі та йде до своєї мети – стати паралімпійською чемпіонкою.

"Пульс": дивіться трейлер довгоочікуваної спортивної драми



Вже із синопсиса та трейлеру зрозуміло: на глядачів чекає потужна драма, яка не залишить нікого байдужим. Перед знаковою прем'єрою фільму "Пульс" 24 канал поспілкувався з одним із акторів стрічки – Романом Ясіновським та розпитав, чого ж очікувати від гучної новинки вітчизняного кіно.

Романе, доброго дня! Вітаю Вас і всю команду драми "Пульс" із прийдешньою прем'єрою в кінотеатрах.

Доброго дня! Дякую.

Насправді у цій українській драмі потужні не тільки сюжетні лінії і образи героїв, але й зірковий склад. Не секрет, що Вашими колегами по знімальному майданчику були Станіслав Боклан, Наталія Бабенко, Ахтем Сеітаблаєв та Лілія Ребрик. Розкажіть, будь ласка, більше про кастинги. Що ж повинен був зробити актор, щоб потрапити у такий масштабний проєкт?

Не знаю, розкажу тільки за себе (сміється). Я дізнався, що будуть кастинги на цю спортивну драму. Дуже люблю спорт, займаюсь трішки боксом, намагаюсь тримати себе у формі. Тому й написав режисеру Сергію Чеботаренку, якого вже знав до цього. Сказав, що займаюсь спортом і був би радий прийти на проби, якщо є для мене роль.

Так сталось, що кастинги назначили на годину після тренування. Я фактично із залу поїхав на кінопроби і був зовсім не таким, як постану у фільмі. На час кастингів я мав їхати за кордон, тому відростив для тієї роботи довге волосся і бороду.



Романа Ясіновського складно впізнати у такому образі / Фото фейсбук Романа Ясіновського

У "Пульсі" я зовсім не такий (усміхається). Але зрештою мене затвердили на цю роль.

Що Вас найбільше вразило на пробах до фільму "Пульс"? Був якийсь переломний момент, коли Ви ствердно вирішили: хочу зіграти будь-яку роль у цій драмі?

Мені дуже сподобалось бажання Сергія Чеботаренка створити це кіно. Знаєте, буває, коли приходиш на проби до режисера і десь в 70% випадків вони вже працюють на те, щоб заробити гроші. Це дуже часто буває, адже є різні матеріали та й багато інших факторів. Навіть хороші режисери часто вдаються до цього через брак якісних проєктів, сценаріїв. Тому вони працюють за схемою: "Спробуймо. Будемо робити все, що можливо у цих умовах".

Від Сергія я почув, що він хоче створити суперкіно, щоб розказати про цей шлях людини, яка не склала руки. І щоб цей фільм став мотивацією не тільки для спортсменів, а всім людям показав, що у житті не потрібно здаватись. Навпаки – варто вставати, брати себе за одне місце (сміється), підніматись і постійно йти вперед. Треба бігти, як у "Пульсі", весь час вперед, вперед, вперед! Коли ти стоїш на місці, починаєш тонути.

Не знаю, у житті все, напевно, як стояти на вогкому ґрунті. Коли ти починаєш непорушно стовбичити, грузнеш, і вже далі буде важче йти.

Драма показує: немає безвихідних ситуацій. Тому потрібно постійно йти вперед і тільки вперед!



Головні актори спортивної драми "Пульс" / Фото фейсбук фільму "Пульс"

Розкажіть трішки більше про свого героя. Глядачі вже побачили Вас і в ролі багатія у "Спіймати Кайдаша", і в ролі воїна в "Кіборгах". То чого очікувати від Вашої появи у фільмі "Пульс"?

У мене невелика роль у цьому фільмі. Але мій герой є ключовим у певний момент.

Завдяки Сергію Чеботаренку і його вірі в мене вдалось зробити щось особливе. Розкажу вам історію, це не спойлер (сміється). За сценарієм фільму "Пульс", у мене мав бути діалог зі старшим тренером, якого зіграв Станіслав Боклан. У стрічці я – його підлеглий, помічник тренера. І от крайній мій день на зйомках, а цього монологу немає. Тобто він є, але щось таке написано, що неможливо було грати. Грубо кажучи, монолог ні про що.

Я підійшов до Сергія і почав говорити про цей фрагмент сценарію. А він мені відповів: "Ти відіграв свою сцену, є 3 години перерви. Можеш сісти і щось написати від себе? От уяви собі цю ситуацію і напиши, що б ти сказав". Я погодився: прийшов у вагончик для акторів і створив монолог десь на 1,5 хвилини.

Коли я показав результат Сергію, йому сподобалось, але треба було скоротити цю частинку. І ось так спільними зусиллями я, Сергій і Стас створили знаковий монолог, який спонукав героя Боклана до дії. Так вийшло, що саме цей момент буде ключовим у фільмі.

Ось так мій крайній знімальний день склався, став невід'ємним пазлом у стрічці. Якщо його витягнеш – тоді нелогічно все стане.



Роман Ясіновський і Станіслав Боклан на зйомках "Пульсу" / Фото Пресслужба фільму

А якщо відверто, я думав, що цей монолог не увійде в кіно. Ми зі Стасом ще й імпровізували, тому був впевнений: наша ця сцена класна і така жива, але її забракують. Та коли я прийшов на тонування, побачив, що повністю цей монолог забрали у стрічку.

Не секрет, що сама Оксана Ботурчук виступила консультантом у фільмі "Пульс", допомагала його створювати. Ви отримали від неї якісь цінні поради перед зйомками?

Ні, вона більше працювала з Наталкою Бабенко (актриса, яка зіграла Оксану Ботурчук у "Пульсі", - 24 канал). Також вона підходила до Стаса Боклана. Я ж більше збоку стояв і слухав. Але, звісно, ми познайомились.



Оксана Ботурчук (зліва) і Наталія Бабенко на допрем'єрному показі / Фото Пресслужба фільму

Зараз не шкодуєте, що не використали шанс більше пізнати цю особливу постать в історії українського спорту?

На все свій час. У мене взагалі немає такого: "Все, я хочу з цією людиною поговорити". Але є ті, з якими я шкодую, що не поспілкувався. Наприклад, Богдан Сильвестрович Ступка, мені би дуже хотілось поговорити з ним, але, на жаль, не було такої можливості. Тільки один раз ми з ним зустрілись випадково: познайомились за кулісами, він розповів якийсь анекдот і пішов. Так само мріяв поговорити з архієпископом Любомиром Гузаром – людиною, чиї книги я люблю читати.

От це 2 людини, з якими я хотів би поговорити, але, на жаль, це неможливо. Тільки завдяки книгам я, по суті, це можу зробити.

Повертаючись до драми "Пульс", Оксана Ботурчук надихала Наталію Бабенко. А як Ви налаштовувались на зйомки?

Я дуже люблю готуватись до зйомок. У мене є така "мулька", бо важливо зрозуміти, у цьому випадку, як працює тренер.

Тоді ми знімали проєкт на лівому березі Дніпра, де є стадіон з накриттям. Я десь 2 – 3 дні приходив туди, сідав на трибуну і дивився, як поводяться тренери, які їхні звички, навіть як вони ходять і говорять, чи крутять свистками у руках (показує). Це мені дуже допомогло, бо деякі рухи тренерів не притаманні звичайним людям. Тому я додав у кожну сцену якийсь такий рух, суто тренерський.



Роман Ясіновський зіграв у драмі "Пульс" / Фото фейсбук фільму "Пульс"

Ідея фільму "Пульс" – дуже потужна. Та як гадаєте, чи зможе це кіно достукатись до молоді і надихнути це покоління у час пандемії втілювати свої поставлені цілі?

Я вже бачив цей фільм і скажу, що на "Пульс" не те, що варто піти, а потрібно побачити кожному! Цей фільм – для широкої аудиторії.

Дуже хотілось би, щоб саме на це кіно водили школярів, як колись. Знаєте, багато дітей переглянули фільм "Кіборги", який став для мене хорошим стартом у повному метрі.

У "Кіборгах" показали історію незламності українського народу, що ми не здамось, будемо стояти до останнього і тільки мертвими віддамо нашу землю. Водночас "Пульс" – фільм про перемогу. Це історія Оксани Ботурчук, яка, незважаючи на всі незгоди, внутрішні і зовнішні, коли всі казали: "Зупинись! Що ти робиш? Нащо тобі це все?", зуміла вирватись вперед і здобути першість.



Фільм "Пульс" – про перемоги / Фото фейсбук фільму "Пульс"

Важливо показати цей фільм багатьом людям. Я вважаю, що "Пульс" допоможе глядачам побороти якісь власні депресії, направлятиме людей у правильну сторону, українці задумаються і, можливо, подолають лінь. Я дуже на це сподіваюсь.

Чим ще, на Вашу думку, драма "Пульс" є винятковою?

Знаєте, в нашій країні немає героїв. А дуже хотілось би, щоб на такі фільми люди рівнялись. Щоб вийшли діти із кінозалу і сказали: "Я хочу бути такою, як Оксана Ботурчук", або "Я завтра піду і запишусь у спортивну секцію і буду бігати", чи оберуть інший вид спорту. Я би дуже хотів, щоб цей фільм спонукав до дії, щоб кожен почав щось робити. І аби нарешті в Україні були свої герої.

Це важливо! Тим паче, у нашого східного сусіда (Російської Федерації, – 24 канал) перенасичення їхніх героїв на нашому просторі. До прикладу, радянських героїв, адже ми колись рівнялись на Юрія Гагаріна. Хоча я ніколи не мріяв бути космонавтом (сміється). Був такий період, всі хотіли повторити його успіх, стати хоча б пілотом. Але все це було російським, не українським.



Роман Ясіновський / Фото Пресслужба фільму

Я відверто скажу: в якийсь момент я і сам загубився. Навіть мій такий грішок, за який я вже висповідався, грубо кажучи (усміхається). Колись був на гастролях в Угорщині, десь після 2000 року. І коли запитали: "Where are you from?", я відповів: "We are russians". Тоді колеги мені зробили зауваження, наголосивши, що ми – українці. Я не знаю сам, чому так сказав.

От був період з 2000 по 2010 рік, коли реально, перебуваючи на гастролях у різних країнах, бачили: іноземці не розуміли, що Україна і Росія – дві держави. Бо бракувало наших героїв. Вже пізніше з'явились такі українці. До прикладу, Андрій Шевченко чи брати Клички, які змусили говорити про Україну.

Але у той момент я сам втратив свою самоідентичність. Чи хотів я цього? Ні, однозначно. Але вся система стирання самоідентифікації, яка була довкола, працювала дуже добре.



Роман Ясіновський у драмі "Пульс" / Фото Пресслужба

Тому я вважаю, що наразі ми повинні бороти це саме кінопродуктом. Час українських онлайн-платформ, які мають піднятись і почати знімати наше українське і українською мовою, це важливо.

Бо якщо мова для вас не важлива, до вас прийдуть і скажуть: "Ви говорите російською. Ви ж російськомовні, ми вас будемо "рятувати". Якщо ви хочете говорити російською постійно, у побуті, вас рано чи пізно таки прийдуть "рятувати". Тож говоріть далі, якщо ви прагнете цього.

Важливо створювати свою самоідентифікацію і я маю велику надію, що фільм "Пульс" хоча б у 50% людей, які його переглянуть, викличе захват і думку: "Клас! Вона – українка, і я – українець!" І саме для цього ми створили цей фільм.

Прем'єра довгоочікуваного фільму в Україні – з 22 липня.