22 липня 2021 року розпочинаються кінотеатральні покази довгоочікуваної спортивної драми "Пульс". Саундрек "Той день" вийшов за декілька днів до старту кінотеатрального прокату стрічки. Цей саундтрек є кавером на однойменний хіт гурту "Океан Ельзи", написаний наприкінці 90-х їх фронтменом Святославом Вакарчуком. Про це повідомляють дистриб'ютори стрічки Кіноманія й FILM.UA Distribution.

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Як з’явилася композиція "Той день"?

Єгор Олесов: "Напередодні старту показів "Пульсу" хотілось додатково нагадати глядачеві про фільм. Саме тому і виникла ідея записати та випустити пісню, яка б перетиналась з ідеями нашої надихаючої стрічки. Я звернувся до Святослава Вакарчука, з яким неодноразово працювали над музичними темами до фільмів. Ми разом взялися переглядати репертуар гурту "Океан Ельзи", і саме трек "Той день" видався нам найбільш відповідним тому, про що власне і є кінокартина "Пульс". Проте цей хіт хотілось записати в іншому аранжуванні та з жіночим вокалом, адже головна героїня фільму є жінка. В реалізації цього задуму нам допомогли прекрасна співачка Злата Огнєвіч та чудово знайомий з фільмом композитор Євген Філатов".

"Той день" у виконанні Злати Огнєвіч: дивіться кліп

Як працювали над піснею?

Євген Філатов: "Продюсер фільму Єгор Олесов показав мені, що існує світова практика промо художніх фільмів у вигляді ось таких монтажних кліпів і нарізок з різних фрагментів стрічки, а також переосмислення сучасного хіта. Мені сподобалася ця ідея і я порекомендував звернутися до Злати Огнєвіч, як до великого професіонала та володарки сильного тембру. Ми домовилися, що хочемо отримати потужну музичну конструкцію. Під час переосмислення пісні "Океану Ельзи" я керувався тим, що додав в композицію звуки пульсації, які використовував у фільмі та під час написання оригінального саундтреку. Вони дещо об'єднують всю історію. А сенс пісні, на мій і на погляд продюсера фільму, дуже добре розкриває суть стрічки".

Враження Злати Огнєвіч від саундтреку

Злата Огнєвіч: "В дитинстві я мріяла потрапити в кіно. І коли мені запропонували заспівати саундтрек до українського фільму "Пульс", я неймовірно зраділа. Для мене це велика честь працювати з такою талановитою, креативною командою і звичайно було приємно заспівати пісню гурту "Океан Ельзи" – легендарного гурту, який я обожнюю з дитинства. Для мене глибоке значення має ця пісня, і вона зараз набула для мене інших, додаткових сенсів в рамках кінофільму "Пульс".

Нагадаємо, що першим офіційним саундтреком художнього фільму "Пульс" стала композиція у виконанні популярної української реперки alyona alyona під назвою GO!

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Сюжет спортивної драми "Пульс"

Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

Актори та ролі

Наталія Бабенко (Оксана);

Станіслав Боклан (тренер);

Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани);

Наталія Доля (мати);

Олександр Кобзар (батько);

Лілія Ребрик (тренер Ірина);

Ахтем Сеітаблаєв (лікар);

Роман Ясіновський (Дмитро);

Максим Самчик (Макс);

Сергій Лузановський (Сергій);

Дар’я Баріхашвілі (Ганна) та інші.

Спортивна драма "Пульс" 2021: дивіться трейлер