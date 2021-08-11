Редакция Кино 24 специально ко Дню Независимости вспомнила о тех украинские фильмы, которые сегодня знает весь мир.

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5 украинских фильмов, за которые не стыдно: обзор ко Дню Независимости

Племя, 2014

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

В главных ролях: Григорий Фесенко, Яна Новикова, Роза Бабий – непрофессиональные актеры

Почему стоит смотреть: двухчасовое кино на языке жестов, где нет музыки, голоса, слов. Зритель восторженно наблюдает за персонажами, их эмоциями, движениями.

Фильм известен во всем мире, ведь:

"Племя" было участником 42-х кинофестивалей и получило рекордное количество наград, в том числе гран-при в Каннах.

Фильм демонстрировали в прокате в 21-й стране мира.

По рейтингу Rolling Stone "50 лучших фильмов" фильм "Племя" опередил "Однажды в Голливуде" Тарантино.

В центре истории – ученики интерната для глухонемых. Яна Новикова перевоплощается в девушку, работа которой – проституция. Впоследствии в нее влюбляется один из учеников интерната. Все бы ничего, но начинают появляться некоторые проблемы. Аня, хоть и проститутка, впрочем, девушка главного парня из банды. Что происходит дальше – узнаете после просмотра ленты.

Интересно. Мирослав Слабошпицкий называет свой фильм экспериментом, пантомимой 21 века.

Сделано в Украине. Фильм "Племя" – откровенная лента без единого слова: смотрите видео

Атлантида, 2019

Режиссер: Валентин Васянович

В главных ролях: логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека, доброволец Василий Антоняк – ветераны российско-украинской войны

Почему стоит смотреть: лента рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией.

Кинофестивали, на которых "Атлантида" получила 8 побед:

Минский международный кинофестиваль "Листопад" – гран-при за лучший фильм;

11-й Одесский международный кинофестиваль – в Международном конкурсе;

Токийский международный кинофестиваль – специальный приз жюри;

Международный кинофестиваль в Тромсе – в программе AURORA;

Киноколо (3-я церемония вручения) – в номинациях "Лучший полнометражный игровой фильм", "Лучший режиссер";

76-й Венецианский международный кинофестиваль – в программе "Горизонты";

"Национальная Шевченковская премия 2021" – в области Киноискусство.

В центре истории драмы-утопии – недалекое будущее, 2025 год. Украина возвращает свои оккупированные территории, где зарождается новая жизнь, любовь. А те, кто остался, – преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса.

2025-й год. В прошлом году Украина победила в войне с Россией. Оккупированные территории – возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания,

– говорится в описании к фильму.

Интересно. В честь премьеры фильма в Венеции, над островом Лидо, подняли сине-желтый флаг.

Украинский фильм "Атлантида": смотрите видео от 24 канала

Домой, 2019

Режиссер: Нариман Алиев

В главных ролях: Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов

Почему стоит смотреть: сентиментальная история о том, как везут тело сына, погибшего в АТО, в аннексированный Крым, чтобы похоронить его по всем мусульманским традициям. Фильм будет интересен тем, кто потерял связь с родней из-за войны и тем, кого такая ситуация тревожит до самого сердца.

Международное признание фильма "Домой":

Премьера состоялась на Каннском кинофестивале;

7-й Международный Босфорский кинофестиваль – Приз за лучший иностранный фильм;

15-й Бухарестский кинофестиваль – гран-при за лучший фильм;

Украинский оскаровский комитет в 2019 году выбрал "Домой" как национального претендента на премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Известно, что фильм не прошел дальше.



Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Нариман Алиев / Фото Фейсбук @filmhomeward

В Украине высоко оценили работу Наримана Алиева: лента стала обладателем гран-при Одесского кинофестиваля.

В центре истории – крымскотатарская семья, которая разделилась после аннексии украинского полуострова.

"Домой" 2019: смотрите трейлер фильма

Бабин Яр. Контекст, 2021

Режиссер: Сергей Лозница

Почему стоит смотреть: документальный проект состоит из уникальных архивных материалов, в частности, фото и видеоматериалов, которые никогда не были опубликованными ранее.

Некоторые материалы сохранились очень хорошо, а некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений длилась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки,

– делится Сергей Лозница.

Международное признание: жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который проходил с 6 по 17 июля 2021 года, признало фильм лучшей документальной лентой, которая получила премию "Золотой глаз".



Сергей Лозница с премией "Золотой глаз" в Каннах / Фото Фейсбук Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

В центре истории – события, которые происходили в сентябре 1941 года – кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве и последствиях ужасной трагедии.

Интересно. Некоторые материалы фильма "Бабий Яр Контекст" можно посмотреть на официальном канале Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубе.

"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите видео документального проекта

Плохие дороги, 2020

Режиссер: Наталья Ворожбит

В главных ролях: Игорь Колтовский, Андрей Лелюх

Почему стоит смотреть: фильм изображает то, как человек в экстремальных условиях способен проявить свои характер и способности; это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельства людей на Донбассе.

Международное признание: на Международной неделе кинокритиков, проходящей в рамках Венецианского кинофестиваля, в 2020 году состоялась премьера ленты. Фильм признан лучшим в категории "Самый инновационный фильм".

Участие в Венецианском кинофестивале для меня огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно ли я взялась за режиссуру,

– призналась Наталья Ворожбит.



Наталья Ворожбит с наградой / Фото Фейсбук @NataliaVorozhbyt

В центре истории – жизнь украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Наталья Ворожбит писала сценарий, опираясь на реальные истории, собранные на Востоке Украины. Она впервые выступила как режиссер ленты, ведь до этого она была сценаристом таких известных фильмов как "Киборги" и "Дикое поле".

Интересно. Кинокритик Сергей Ксаверов называет фильм "одним из самых интересных" в украинском кино. По его словам, лента символизирует "ментальное состояние людей на этих дорогах".

"Плохие дороги" 2020: смотрите трейлер