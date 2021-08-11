Редакція Кіно 24 спеціально до Дня Незалежності згадала про ті українські фільми, які сьогодні знає весь світ.

До теми 100 шедеврів українського кінематографа за версією кінокритиків

5 українських фільмів, за які не соромно: огляд до Дня Незалежності

Плем’я, 2014

Режисер: Мирослав Слабошпицький

У головних ролях: Григорій Фесенко, Яна Новікова, Роза Бабій – непрофесійні актори

Чому варто дивитися: двогодинне кіно мовою жестів, де немає музики, голосу, слів. Глядач захоплено спостерігає за персонажами, їхніми емоціями, рухами.

Фільм відомий у всьому світі, адже:

"Плем’я" був учасником 42-х кінофестивалів і здобув рекордну кількість нагород, зокрема гран-прі в Каннах.

Фільм демонстрували в прокаті у 21-й країні світу.

За рейтингом Rolling Stone "50 найкращих фільмів" фільм "Плем’я" випередив "Одного разу в Голлівуді" Тарантіно.

У центрі історії – учні інтернату для глухонімих. Яна Новікова перевтілюється в дівчину, робота якої – проституція. Згодом у неї закохується один з учнів інтернату. Все б нічого, але починають з’являтися деякі проблеми. Аня, хоч і повія, втім, є дівчиною найголовнішого хлопця з банди. Що відбувається далі – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

Цікаво. Мирослав Слабошпицький називає свій фільм експериментом, пантомімою 21 століття.

Зроблено в Україні. Фільм "Плем'я" – відверта стрічка без жодного слова: дивіться відео

Атлантида, 2019

Режисер: Валентин Васянович

У головних ролях: логіст фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека, доброволець Василь Антоняк – ветерани російсько-української війни

Чому варто дивитися: стрічка розповідає про майбутню перемогу України у війні з Росією.

Кінофестивалі, на яких "Атлантида" здобула 8 перемог:

Мінський міжнародний кінофестиваль "Листопад" – гран-прі за найкращий фільм;

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль – у Міжнародному конкурсі;

Токійський міжнародний кінофестиваль – Спеціальний приз журі;

Міжнародний кінофестиваль у Тромсе – у програмі AURORA;

Кіноколо (3-тя церемонія вручення) – у номінаціях "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Найкращий режисер";

76-й Венеційський міжнародний кінофестиваль – в програмі "Горизонти";

"Національна Шевченківська премія 2021" – в галузі Кіномистецтво.

У центрі історії драми-утопії – недалеке майбутнє, 2025 рік. Україна повертає свої окуповані території, де зароджується нове життя, кохання. А ті, хто залишився, – долають наслідки екологічної й гуманітарної кризи.

2025-й рік. Минулого року Україна перемогла у війні з Росією. Окуповані території – повернені, але Донбас визнаний непридатним для проживання,

– йдеться в описі до фільму.

Цікаво. На честь прем’єри стрічки у Венеції, над островом Лідо, підняли синьо-жовтий прапор.

Український фільм "Атлантида": дивіться відео від 24 каналу

Додому, 2019

Режисер: Наріман Алієв

У головних ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов

Чому варто дивитися: сентиментальна історія про те, як везуть тіло сина, загиблого в АТО, в анексований Крим, щоб поховати його за всіма мусульманськими традиціями. Фільм буде цікавий тим, хто втратив зв’язок з ріднею через війну і тим, кого така ситуація тривожить до самого серця.

Міжнародне визнання фільму "Додому":

Прем'єра відбулася на Каннському кінофестивалі;

7-й Міжнародний Босфорський кінофестиваль – Приз за найкращий іноземний фільм;

15-й Бухарестський кінофестиваль – гран-прі за найкращий фільм;

Український Оскарівський Комітет у 2019 році обрав "Додому" як національного претендента на премію Оскар в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Відомо, що фільм не пройшов далі.



Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов, Наріман Алієв / Фото Фейсбук @filmhomeward

В Україні високо оцінили роботу Нарімана Алієва: стрічка стала володарем гран-прі Одеського кінофестивалю.

У центрі історії – кримськотатарська сім’я, яка розділилася після анексії українського півострова.

"Додому" 2019: дивіться трейлер фільму

Бабин Яр. Контекст, 2021

Режисер: Сергій Лозниця

Чому варто дивитися: документальний проєкт складається з унікальних архівних матеріалів, зокрема, фото і відеоматеріалів, які ніколи не були опублікованими раніше.

Деякі матеріали збереглися дуже добре, а деякі були в поганому стані. Реставрація зображень тривала кілька місяців. Нам вдалося знайти документи, з якими не були знайомі навіть фахівці-історики,

– ділиться Сергій Лозниця.

Міжнародне визнання: журі 74-го Каннського кінофестивалю, який тривав із 6 до 17 липня 2021, визнало фільм кращою документальною стрічкою, яка здобула премію "Золоте око".



Сергій Лозниця з премією "Золоте око" в Каннах / Фото Фейсбук Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

У центрі історії – події, які відбувались у вересні 1941 року – кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві та наслідки жахливої трагедії.

Цікаво. Деякі матеріали фільму "Бабин Яр Контекст" можна переглянути на офіційному каналі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубі.

"Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться відео з документального проєкту

Погані дороги, 2020

Режисер: Наталка Ворожбит

У головних ролях: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх

Чому варто дивитися: фільм зображує те, як людина в екстремальних умовах здатна проявити свої характер та здібності; це авторська рефлексія на десятки інтерв'ю та свідчення людей на Донбасі.

Міжнародне визнання: на Міжнародному тижні кінокритиків, що проходить у межах Венеційського кінофестивалю, у 2020 році відбулася прем’єра стрічки. Фільм визнали найкращим у категорії "Найбільш інноваційний фільм".

Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру,

– зізналася Наталка Ворожбит.



Наталка Ворожбит з нагородою / Фото Фейсбук @NataliaVorozhbyt

У центрі історії – життя українських військових та мирних жителів Донбасу, що перебувають по різні сторони лінії розмежування. Наталка Ворожбит писала сценарій, спираючись на реальні історії, зібрані на Сході України. Вона вперше виступила як режисер стрічки, адже до цього вона була сценаристом таких відомих фільмів як "Кіборги" та "Дике поле".

Цікаво. Кінокритик Сергій Ксаверов називає фільм "одним із найцікавіших" в українському кіно. За його словами, стрічка символізує "ментальний стан людей на цих дорогах".

"Погані дороги" 2020: дивіться трейлер