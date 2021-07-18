Як повідомляє джерело, фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", отримав премію "Золоте око" на Каннському фестивалі, кіно розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

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Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. Та, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події. Велике дякую!,

– наголосив режисер Сергій Лозниця.

Чим вразив Канни український фільм

Як повідомляє Держкіно, проєкт "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. У фільмі презентують зафіксовані кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії.