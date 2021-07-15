Премія SACD дають одному з семи художніх фільмів, що беруть участь в конкурсі. Автор-переможець буде нагороджений 5 000 євро. До складу журі входять кінематографісти, які є членами ради директорів SACD.
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Сюжет фільму "Ольга"
У стрічку йдеться про 15-річну гімнастку, яка розривається між Швейцарією та Україною. У рамках підготовки до Олімпійських ігор дівчина повинна тренуватись до чемпіонату Європи тоді, коли її мати, журналістка, висвітлює події Революції Гідності 2013 – 2014.
У Швейцарії Ольга тренується, щоб виступити на Чемпіонаті Європи, але не від України, а від Швейцарії. Вона отримує швейцарське громадянство, щоб виступати за швейцарську команду, але серцем і думками — в Києві, де триває Революція гідності.
Акторський склад фільму
- Всі головні ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори – спортсмени;
- головну героїню Ольгу зіграла українська гімнастка Анастасія Будяшкіна.