Премию SACD дают одному из семи художественных фильмов, участвующих в конкурсе. Автор-победитель будет награжден 5 000 евро. В состав жюри входят кинематографисты, которые являются членами совета директоров SACD.

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Сюжет фильма "Ольга"

В ленте речь идет о 15-летней гимнастке, которая разрывается между Швейцарией и Украиной. В рамках подготовки к Олимпийским играм девушка должна тренироваться к чемпионату Европы, когда ее мать, журналистка, освещает события Революции Достоинства 2013 – 2014.

В Швейцарии Ольга тренируется, чтобы выступить на Чемпионате Европы, но не от Украины, а от Швейцарии. Она получает швейцарское гражданство, чтобы выступать за швейцарскую команду, но сердцем и мыслями – в Киеве, где продолжается Революция достоинства.

Актерский состав фильма