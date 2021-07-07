В Национальном павильоне Украины, который расположен у главного Дворца фестивалей, представлена ​​информация об участниках, состоянии и достижениях украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами.

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Очень благодарна украинской киносфере за партнерство и объединение усилий в организации работы нынешнего Национального павильона на кинорынке в Каннах. Украина имеет значительный потенциал международного сотрудничества в кинопроизводстве: уверена, что наше постоянное присутствие на международных кинофестивалях и рынках укрепит и усилит это развитие,

– сказала председатель Госкино Марина Кудерчук.



Украинский павильон в Каннах / Фото Госкино

В рамках работы Национального стенда запланированы встречи украинских продюсеров с иностранными кинопроизводителями, фестивальными отборщиками, представителями фондов и кинокомисий, дистрибуторами всего мира. Рабочая группа Украинского национального павильона уже провела первые встречи: в частности, состоялись переговоры по организации совместных индустриальных мероприятий с немецким фестивалем Mannheim Meeting Place.

Украинский павильон на Каннском фестивале работает в качестве посольства Украины в кинематографическом мире 15-й год подряд. Если первые годы мы стеснялись, что ни одного украинского фильма не было в официальной программе, то в последние годы мы с гордо поднятой головой можем гордиться, что Украина представлена ​​в Каннах ежегодно,

– руководитель команды павильона Андрей Халпахчи.



Украинский павильон в Каннах / Фото Госкино

Напомним, на Каннском кинофестивале Украина представлена ​​фильмом Эли Граппа "Ольга" (2021), снятым в Украине при участии кинокомпании Pronto Film, что отобран в конкурсную программу "Неделя критики" (La Semaine de la Critique) и документальной лентой Сергея Лозницы – "Бабий яр. Контекст" (2021) в программе Специальных показов.

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10 июля в рамках Национального павильона состоится презентация 2021 Incentives and Locations: Discover Ukraine, на которой представят конкурентные преимущества Украины, производственные мощности, профессиональные кадры и уникальные локации для съемок в стране, которые могут обеспечить высокие стандарты продакшена. Гости узнают об особенностях государственной поддержки и как сейчас работает система кешрибейтов.

Также в рамках кинорынка будут представлены два проекты:

Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" , приглашенный на мероприятия Goteborg Film Fund;

, приглашенный на мероприятия Goteborg Film Fund; Жанны Озирной "Нижний горизонт", который будет иметь презентацию в рамках Co-Production Day от Marché du Film.



Украинский павильон в Каннах / Фото Госкино

В этом году Marché du Film IFFR Pro в сотрудничестве с кинорынком CineMart International Film Festival Rotterdam – IFFR для One-to-one встреч отобрал всего 6 европейских продюсеров, среди которых – продюсер фильма "Нижний горизонт" Ирина Ковальчук, которая и представит полнометражную дебютную ленту Жанны Озирной .

Дизайн украинского павильона разработала и воплотила студия BelkaStrelka.