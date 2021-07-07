Бесспорно, не без красной дорожки на Каннском фестивале! Для светского выхода женщины-знаменитости выбрали слегка сдержанные и одновременно сексуальные образы, которые удачно подчеркивали их формы.

К теме Стартовал 74-ый Каннский фестиваль: все, что о нем известно

Дресс-код нынешнего Каннского фестиваля – black tie, но звездные посетители его интерпретируют по-своему, придя в ярких и соблазнительных нарядах с перьями, блестками, органзой, обнажая различные части тела.

Среди звездных посетителей Каннского фестиваля можно заметить:

Белла Хадид;

Джессика Честейн;

Джоди Фостер;

Хелен Миррен;

Кэндис Свейнпол;

Карла Бруни;

Соко;

Элиза Сенауи;

Мэгги Джилленхол

Мелани Тьерри

Энди Макдауэлл

Марион Котияр

Мелани Лоран

Милен Фармер

Спайк Ли

Эльза Зильберштейн.

Самые яркие образы с красной дорожки 74-го Каннского фестиваля

Президент жюри Каннского фестиваля Спайк Ли в ярком розовом костюме от Louis Vuitton.

Жюри Каннского фестиваля в удивительных образах.

Адам Драйвер в элегантном смокинге и можно увидеть Марион Котияр – главную героиню фильма "Аннет", который открыл фестиваль в Каннах.

Актриса Джоди Фостер пришла на красную дорожку в белом красивом и скромном платье от Givenchy.

Американская модель и актриса Энди Макдауэлл очаровала в платье с блестками.



Энди Макдауэлл на Каннском фестивале 2021 / Фото Vianney Le Caer

Модель Белла Хадид в первый день Каннского фестиваля пришла в элегантном черно-белом платье от Jean Paul Gaultier.

Испанская актриса Эстер Экспосито эффектно смотрится в фиолетовом платье с обнаженным животом на красной дорожке Каннского фестиваля.

Актриса Хелен Миррен потрясающе выглядела в желтом платье от Dolce & Gabbana.



Хелен Миррен на Каннском фестивале 2021 / Фото Hollywood Life

Актриса и продюсер Мэгги Джилленхол пришла на красную дорожку Канн в элегантном белом платье из Кейп от Celine.



Мэгги Джилленхол на Каннском фестивале 2021 / Фото Hollywood Life

Модель Кэндис Свейнпол сбила с толку не только своей красотой, но и блестящим костюмом от Etro.



Кэндис Свейнпол на Каннском фестивале 2021 / Фото Hollywood Life