Безперечно, не без червоної доріжки на Каннському фестивалі! Для світського виходу жінки-знаменитості обрали злегка стримані і водночас сексуальні образи, які вдало підкреслювали їхні форми.
До теми Стартув 74-ий Каннський фестиваль: все, що про нього відомо
Дрес-код цьогорічного Каннського фестивалю – black tie, але зіркові відвідувачі його інтерпретують по-своєму, прийшовши в яскравих та звабливих вбраннях з пір'ям, блискітками, органзою, оголюючи різні частини тіла.
Серед зіркових відвідувачів Каннського фестивалю можна помітити:
- Белла Хадід;
- Джессіка Честейн;
- Джоді Фостер;
- Хелен Міррен;
- Кендіс Свейнпол;
- Карла Бруні;
- Соко;
- Еліза Сенауі;
- Меггі Джилленхол
- Мелані Тьєррі
- Енді Макдавелл
- Маріон Котіяр
- Мелані Лоран
- Мілен Фармер
- Спайк Лі
- Ельза Зільберштейн.
Найяскравіші образи з червоної доріжки 74-го Каннського фестивалю
Президент журі Каннського фестивалю Спайк Лі в яскравому рожевому костюмі від Louis Vuitton.
Журі Каннського фестивалю в дивовижних образах.
Адам Драйвер в елегантному смокінгу та можна побачити Маріон Котіяр – головну героїню фільму "Аннет", що відкрив фестиваль в Каннах.
Актриса Джоді Фостер прийшла на червону доріжку в білій красивій та скромній сукні від Givenchy.
Американська модель та актриса Енді Макдавелл зачарувала в сукні з блискітками.
Енді Макдавелл на Каннському фестивалі 2021 / Фото Vianney Le Caer
Модель Белла Хадід в перший день Каннського фестивалю прийшла в елегантному чорно-білій сукні від Jean Paul Gaultier.
Іспанська актриса Естер Експосіто ефектно виглядає у фіолетовій сукні з оголеним животом на червоній доріжці Каннського фестивалю.
Актриса Хелен Міррен приголомшливо виглядала в жовтій сукні від Dolce & Gabbana.
Хелен Міррен на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life
Актриса і продюсер Меггі Джилленхол прийшла на червону доріжку Канн в елегантній білій сукні з Кейп від Celine.
Меггі Джилленхол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life
Модель Кендіс Свейнпол збила з пантелику не тільки своєю красою, а й блискучим костюмом від Etro.
Кендіс Свейнпол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life