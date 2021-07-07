Безперечно, не без червоної доріжки на Каннському фестивалі! Для світського виходу жінки-знаменитості обрали злегка стримані і водночас сексуальні образи, які вдало підкреслювали їхні форми.

До теми Стартув 74-ий Каннський фестиваль: все, що про нього відомо

Дрес-код цьогорічного Каннського фестивалю – black tie, але зіркові відвідувачі його інтерпретують по-своєму, прийшовши в яскравих та звабливих вбраннях з пір'ям, блискітками, органзою, оголюючи різні частини тіла.

Серед зіркових відвідувачів Каннського фестивалю можна помітити:

Белла Хадід;

Джессіка Честейн;

Джоді Фостер;

Хелен Міррен;

Кендіс Свейнпол;

Карла Бруні;

Соко;

Еліза Сенауі;

Меггі Джилленхол

Мелані Тьєррі

Енді Макдавелл

Маріон Котіяр

Мелані Лоран

Мілен Фармер

Спайк Лі

Ельза Зільберштейн.

Найяскравіші образи з червоної доріжки 74-го Каннського фестивалю

Президент журі Каннського фестивалю Спайк Лі в яскравому рожевому костюмі від Louis Vuitton.

Журі Каннського фестивалю в дивовижних образах.

Адам Драйвер в елегантному смокінгу та можна побачити Маріон Котіяр – головну героїню фільму "Аннет", що відкрив фестиваль в Каннах.

Актриса Джоді Фостер прийшла на червону доріжку в білій красивій та скромній сукні від Givenchy.

Американська модель та актриса Енді Макдавелл зачарувала в сукні з блискітками.



Енді Макдавелл на Каннському фестивалі 2021 / Фото Vianney Le Caer

Модель Белла Хадід в перший день Каннського фестивалю прийшла в елегантному чорно-білій сукні від Jean Paul Gaultier.

Іспанська актриса Естер Експосіто ефектно виглядає у фіолетовій сукні з оголеним животом на червоній доріжці Каннського фестивалю.

Актриса Хелен Міррен приголомшливо виглядала в жовтій сукні від Dolce & Gabbana.



Хелен Міррен на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life

Актриса і продюсер Меггі Джилленхол прийшла на червону доріжку Канн в елегантній білій сукні з Кейп від Celine.



Меггі Джилленхол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life

Модель Кендіс Свейнпол збила з пантелику не тільки своєю красою, а й блискучим костюмом від Etro.



Кендіс Свейнпол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life