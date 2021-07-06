Минулого року один з найстаріших у світі фестивалів був скасований через пандемію. Тож цього року всі: глядачі і зіркові гості з нетерпінням чекають такої важливої події – кіноогляду фільмів, які позмагаються за "Золоту пальмову гілку".

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Міжнародний Каннський кінофестиваль відгримить у курортному місті Канни, в традиційній локації – Палаці фестивалів. Наразі до Франції вже прибувають перші зіркові гості однієї з найгучніших кіноподій року.

Склад журі

Журі 2021 року – одне з найрізноманітніших в історії фестивалю, адже до нього входять представники семи країн, від Бразилії до Південної Кореї.

Очолювати групу експертів у кінематографі буде відомий американський режисер і сценарист Спайк Лі. Зокрема, в Каннах вже можна побачити всіх учасників журі:

Маті Діоп;

Меггі Джилленгол;

Джессіка Хауснер;

Клебер Мендонса Філью;

Мелані Лоран;

Тахар Рахім;

Сон Кан Хо.

Головні фільми

Як вже було раніше відомо, фестиваль відкриватиме французький музичний фільм Леоса Каракса "Аннет". За сюжетом якого стендап-комік Генрі і оперна співачка Анна стають батьками дівчинки і дають їй ім'я Аннетт. Згодом у дитини проявляється несподіваний дар. Поява незвичайної дочки багато що змінює в житті гламурної пари, яка всім здавалася ідеальною.

"Аннетт" 2021: дивіться трейлер фільму



Одним з найбільш очікуваних фільмів Каннського кінофестивалю-2021 став "Французький вісник" Веса Андерсона.

"Французький вісник" 2021: дивіться трейлер онлайн

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Унікальний сюжет "Французького вісника"

Основою для сценарію стала розповідь, над якою колективно працювали Джейсон Шварцман, Хьюго Гіннес, Роман Коппола та Вес Андерсен. Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.

У номінаціях візьмуть участь багато інтернаціональних робіт кінематографістів, зокрема фільми таких відомих режисерів та режисерок:

Нанні Моретті,

Джулії Дюкорно,

Асгара Фархаді,

Франсуа Озона,

Джастіна Курзеля,

Апічатпона Вірасетакула,

Мії Гансен-Лав,

Шона Пенна.

Вперше на Каннському фестивалі 2021 року будуть презентовані картини французьких, корейських, угорських та американських режисерів.

Україна на 74-му Каннському фестивалі

На фестивалі покажуть дві стрічки від України: ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга" та документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст".

"Бабин Яр. Контекст"

Як повідомляє Держкіно, проєкт "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. У фільмі презентують зафіксовані кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії.

"Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться уривок з фільму

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"Ольга"

Сюжет фільму розповість про 15-річну гімнастку, яка розривається між Швейцарією та Україною. У рамках підготовки до Олімпійських ігор дівчина повинна тренуватись до чемпіонату Європи тоді, коли її мати, журналістка, висвітлює події Революції Гідності 2013-2014.

Каннський кінофестиваль має надзвичайно важливе значення для розбудови культурної дипломатії України та розвитку кіновиробництва в країні. Національний павільйон у Каннах має на меті представити потужності України для розвитку міжнародного співробітництва та посилити її імідж як надійного партнера,

– запевнила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

74-ий Каннський кінофестиваль 2021: дивіться тизер фестивалю