Минулого року один з найстаріших у світі фестивалів був скасований через пандемію. Тож цього року всі: глядачі і зіркові гості з нетерпінням чекають такої важливої події – кіноогляду фільмів, які позмагаються за "Золоту пальмову гілку". 

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