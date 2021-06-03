Організатори 74-го Каннського кінофестивалю оголосили конкурсну програму показі. Цього року фестиваль відбуватиметься з 6 по 17 липня 2021 року наживо, а не онлайн. Організатори підкреслили, що фільми чекали на свої номінації та конкурс більше, ніж зазвичай – півтора роки.

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Як вже було раніше відомо, фестиваль відкриватиме французький музичний фільм Леоса Каракса "Аннет".

В номінаціях візьмуть участь багато інтернаціональних результатів роботи кінематографістів, зокрема фільми таких відомих режисерів та режисерок:

Нанні Моретті,

Джулії Дюкорно,

Асгара Фархаді,

Франсуа Озона,

Джастіна Курзеля,

Апічатпона Вірасетакула,

Мії Гансен-Лав,

Шона Пенна.

Як вже було раніше відомо, фестиваль відкриватиме французький музичний фільм Леоса Каракса "Аннет" з Маріон Котіяр в головній ролі.



Маріон Котіяр у фільмі "Аннет" / Скриншот з трейлера

Офіційна програма 74-го Каннського фестивалю 2021.

На головний конкурс представлені такі стрічки:

"Аннет", режисер Леос Каракс; "Три поверхи", режисер Нанні Моретті; "Все пройшло чудово", режисер Франсуа Озон; "Герой", режисер Асгар Фархаді; "Титан", режисер Джулія Дюкурно; "Французький вісник", режисер Вес Андерсон; "Червона ракета", режисер Шон Бейкер; "Пєтрови в грипі", режисер Кіріл Сєрєбрєнніков; "Франція", режисер Бруно Дюмон; "Нітрам", режисер Джастін Курцель; "Memoria", режисер Апічатпон Вірасетакул; "Lingui", режисер Махамат-Салех Харун; "13-й округ Парижа", режисер Жак Одіяр; "Неспокійний", режисер Йоахім Лафос; "Перелам", режисерка Катрін Корсіні; "Casablanca Beats", режисер Набіль Аюш; "Найгірша людина у світі", режисер Йоахім Трір; "Відсік №6", режисер Юго Куосманен; "Коліно Ахеда", режисер Надав Лапід; "Води мою машину", режисер Рюсуке Хамаґуті; "Острів Бергман", режисерка Міа Хансен-Лев; "Бенедетта", режисер Пол Верховен; "Історія моєї дружини", режисерка Ільдіко Еньєді; "День прапора", режисер Шон Пенн.

Поза конкурсом будуть презентовані стрічки американських, французьких та корейських режисерів:

"Алін, Голос кохання", режисерка Валері Лемерсьє;

"Стілвотер", режисер Том Маккарті;

"Оксамитове метро", режисер Тодд Гейнс;

"Декларація про надзвичайні ситуації", режисер Хан Чже-Рим;

"Де Сон Вівант", режисерка Еммануель Берко;

"Бак Норд", режисер Седрік Хіменес.

На опівнічному показі було заявлено фільм "Криваві апельсини" режисера Жан-Крістофа Маріса.

Т'єрі Фремо, генеральний директор кінофестивалю, також оголосив про нову категорію для відомих кінематографістів під назвою "Каннські прем'єри". Вперше на Каннському фестивалі будуть презентовані картини французьких, корейських, угорських та американських режисерів:

"Тримай мене міцно", режисер Матьє Амальрік;

"Корова", режисер Андреа Арнольд;

"Пісні про кохання для жорстких хлопців", режисер Семюель Беншетрі;

"Обман", режисер Арно Десплекін;

"Джейн Пар Шарлотта", режисерка Шарлотта Генсбург (дебют);

(дебют); "Я перед вашим обличчям", режисер Хонг Сан Су;

"Неділя материнства", режисерка Єва Гуссон;

"Еволюція", режисер Корнель Мандруцо;

"Валь", режисер Тін По, Лео Скотт;

"J F K Переглянуто: крізь Задзеркалля", режисер Олівер Стоун.

Для спеціальних показів заявлені фільми ізраїльських, українських, французьких та таїландських режисерів:

"Н6", режисер Йе Йе;

"Чорні зошити", режисер Шломі Елкабец;

"Моряк гір", режисер Карім Айнуз;

"Джейн Пар Шарлотта", режисер Шарлотта Гінзбург;

"Бабин Яр. Контекст", режисер Сергій Лозниця ;

; "Рік вічної бурі", режисери: Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Вітталь, Лаура Пойтрас, Доміна Сотомайор, Девід Лоуері, Апічатпон Вірасетакул.

Категорія "Особлива відзнака" Каннського кінофестивалю (Un Certain Regard):

"Невинні", режисер Ескіл Фогт;

"Після Янга", режисер Когонада;

"Ягня", режисер Вальдемар Йоханссон (дебют);

"Noche De Fuego", режисерка Тетяна Уецо;

"Bonne Mère", режисерка Афсія Ерзі;

"Блю Байо", режисер Джастін Чон;

"Moneyboys", режисер Сі Бі Ї;

"Фреда", режисерка Жессіка Женеус;

"Un Monde", режисерка Лаура Вандель (дебют);

"Прихильність Хасан", режисер Хасан Семіх;

"Домашній арешт", режисер Алєксєй Герман-молодший;

"А потім був ранок", режисер Еран Колірін;

"Розтискаючи кулаки", режисерка Кіра Коваленко;

"Жінки плачуть", режисерки Міна Мілева (Болгарія), Весела Казакова;

"Рехана Марьям Нур", режисер Абдулла Мохаммад Саад;

"Велика свобода", режисер Себастьян Мейзе;

"La Civil", режисерка Теодора Ана Міхай (дебют);

"Гаї Вар", режисер На Цзяцуо (дебют).

Оголошення програми 74-го Каннського кінофестивалю-2021: дивіться онлайн