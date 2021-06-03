Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили конкурсную программу показа. В этом году фестиваль будет проходить с 6 по 17 июля 2021 года вживую, а не онлайн. Организаторы подчеркнули, что фильмы ждали свои номинации и конкурс больше, чем обычно – полтора года.

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Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет".

В номинациях примут участие много интернациональных результатов работы кинематографистов, в частности фильмы таких известных режиссеров:

Нанни Моретти,

Джулии Дюкорно,

Асгар Фархади,

Франсуа Озона,

Джастина Курзеля,

Апичатпона Вирасетакула,

Мии Хансен-Лёве,

Шона Пенна.

Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет" с Марион Котияр в главной роли.



Марион Котияр в фильме "Аннет" / Скриншот из трейлера

Официальная программа 74-го Каннского фестиваля 2021

На главный конкурс представлены следующие картины:

"Аннет", режиссер Леос Каракс; "Три этажа", режиссер Нанни Моретти; "Все прошло замечательно", режиссер Франсуа Озон; "Герой", режиссер Асгар Фархади; "Титан", режиссер Джулия Дюкурно; "Французский вестник", режиссер Уэс Андерсон; "Красная ракета", режиссер Шон Бейкер; "Петровы в гриппе", режиссер Кирилл Серебренников; "Франция", режиссер Бруно Дюмон; "Нитрам", режиссер Джастин Курцель; "Memoria", режиссер Апичатпон Вирасетакул; "Lingui", режиссер Махамат-Салех Харун; "13-й округ Парижа", режиссер Жак Одияр; "Беспокойный", режиссер Йоахим Лафос; "Перелом", режиссер Катрин Корсини; "Casablanca Beats", режиссер Набиль Аюш; "Худший человек в мире", режиссер Йоахим Трир; "Отсек №6", режиссер Юго Куосманен; "Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид; "Води мою машину", режиссер Рюсуке Хамагути; "Остров Бергман", режиссер Миа Хансен-Лёве; "Бенедетто", режиссер Пол Верховен; "История моей жены", режиссер Ильдико Эньеди; "День флага", режиссер Шон Пенн.

Вне конкурса будут представлены ленты американских, французских и корейских режиссеров:

"Алин, Голос любви", режиссер Валери Лемерсье;

"Стиллуотер", режиссер Том Маккарти;

"Бархатное метро", режиссер Тодд Хейнс;

"Декларация о чрезвычайных ситуациях", режиссер Хан Чжэ Рим;

"Де Сон Вивант", режиссер Эммануэль Берко;

"Бак Норд", режиссер Седрик Хименес.

На полуночном показе был заявлен фильм "Кровавые апельсины" режиссера Жан-Кристофа Мариса.

Тьери Фремо, генеральный директор кинофестиваля, также объявил о новой категории для известных кинематографистов под названием "Каннские премьеры". Впервые на Каннском фестивале будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров:

"Держи меня крепко", режиссер Матье Амальрик;

"Корова", режиссер Андреа Арнольд;

"Песни о любви для жестких парней", режиссер Сэмюэль Беншетри;

"Обман", режиссер Арно Десплекин;

"Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)

(дебют) "Я перед вашим лицом", режиссер Хонг Сан Су;

"Неделя материнства", режиссер Ева Гуссон;

"Эволюция", режиссер Корнель Мандруцо;

"Валь", режиссер Тин По, Лео Скотт;

"J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье", режиссер Оливер Стоун.

Для специальных показов заявлены фильмы израильских, украинских, французских и таиландских режиссеров:

"Н6", режиссер Йе Йе;

"Черные тетради", режиссер Шломи Элкабец;

"Моряк гор", режиссер Карим Айнуз;

"Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур;

"Бабий Яр. Контекст", режиссер Сергей Лозница ;

; "Год вечной бури", режиссеры: Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Витталь, Лаура Пойтрас, Домина Сотомайор, Дэвид Лоуэри, Апичатпон Вирасетакул.

Категория "Особое отличие" Каннского кинофестиваля (Un Certain Regard):

"Невинные", режиссер Эскиль Вогт;

"После Янга", режиссер Когонада;

"Ягненок", режиссер Вальдемар Йоханссон (дебют)

"Noche De Fuego", режиссер Татьяна Уецо;

"Bonne Mère", режиссер Афсия Эрзи;

"Блю Байо", режиссер Джастин Чон;

"Moneyboys", режиссер Си Би Й;

"Фреда", режиссер Жессика Женеус;

"Un Monde", режиссер Лаура Вандель (дебют)

"Приверженность Хасан", режиссер Хасан Семих;

"Домашний арест", режиссер Алексей Герман-младший;

"А потом было утро", режиссер Эран Колирин;

"Разжимая кулаки", режиссер Кира Коваленко;

"Женщины плачут", режиссеры Мина Милева (Болгария), Весела Казакова;

"Рехана Марьям Нур", режиссер Абдулла Мохаммад Саад;

"Большая свобода", режиссер Себастьян Мейзе;

"La Civil", режиссер Теодора Ана Михай (дебют)

"Рощи Вар", режиссер На Цзяцуо (дебют).

Объявления программы 74-го Каннского кинофестиваля-2021: смотрите онлайн