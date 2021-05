""Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"" (The French Dispatch) – американский художественный фильм дебютирует в Каннах уже летом 2021 года. Кинотеатральная премьера долгожданного десятого полнометражного фильма сценариста и режиссера Уэса Андерсона состоится 22 октября 2021 года.

Фильм уже даже получил постер в характерном стиле работ режиссера.

Интересные факты о новом фильме Уэса Андерсона

1. Уникальный сюжет "Французского вестника"

Основой для сценария стал рассказ, над которым коллективно работали Джейсон Шварцман, Хьюго Гиннес, Роман Коппола и Уэс Андерсон. Сюжет разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке и сосредотачивает внимание зрителей на истории, связанной с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии, представленные в формате чудаковатых заметок со страниц прессы.

2. "Французский вестник" – претендент на Оскар 2022

Последняя подобная картина Андерсона "Отель Гранд Будапешт" (2014 года) получила целых девять номинаций на "Оскар" и четыре реальные статуэтки (за музыкальное сопровождение, сценографию, костюмы, а также грим и прически). Поэтому не удивительно, что "Французский вестник" уже объявили одним из главных претендентов на звание "Лучший фильм" 2022.

Почему стоит посмотреть фильмы Уэса Андерсона? Причудливые диалоги, инстаграмніе интерьеры, густая концентрация самых известных звезд Голливуда на одной съемочной площадке – и все это "дано" в конфетно-пастельных тонах – фильмы Уэса Андересрна – это качественные бархатные визитки режиссера, которому совершенно точно нет равных. Фильмы "Академия Рашмор" (1998), "Семейка Тененбаум" (2001), "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники" (2007) и "Королевство полной луны" (2012) – картины, которые вы ни с какими другими не спутаете.

3. В новом фильме Уэс Андерсон вновь собрал своих звезд

Яркие звезды, которые примут участие в фильме:

Бенисио дель Торо,

Эдриен Броуди,

Тильда Суинтон,

Леа Сейду,

Фрэнсис Макдорманд,

Тимоти Шаламе,

Билл Мюррей,

Оуэн Уилсон,

Элизабет Мосс,

Эдвард Нортон,

Виллем Дефо,

Сирша Ронан.



Кадр из фильма "Французский вестник" / Скриншот из трейлера

4. Сюжет фильма – трибьют журналу The New Yorker

В 2020-м в журнале The New Yorker вышел материал, где говорилось о том, что прототипом персонажа Билла Мюррея в "Французском вестнике" – Артура Говитцера-младшего – "стал сооснователь и первый главный редактор The New Yorker Гарольд Росс". В картине многие герои вдохновлены реальными людьми. Эдриен Броуди играет арт-дилера Джулиана Кадацио, прообразом которого является Джозеф Дювин. Робак Райт (роль исполнил Джеффри Райт) – в нем сошлись романист Джеймс Болдуин и журналист А. Дж. Либлинг. А эпизод с Фрэнсис Макдорманд основан на статье Мэйвис Галлант The Events in May: A Paris Notebook – о студенческих протестах 1968, которые тогда потрясли страну.

5. Божественная симметрия в трейлере

Идеальная симметрия, приятные пейзажи, сцены будто из сказки, декорации в лимонно-розовых цветах и живой саундтрек композитора Александра Деспла – мечта всех поклонников Андерсона.

"Французский вестник" 2021: смотрите трейлер онлайн