В прошлом году один из старейших в мире фестивалей был отменен из-за пандемии. Поэтому в этом году все: зрители и звездные гости с нетерпением ждут такого важного события – кинообзора фильмов, которые поборются за "Золотую пальмовую ветвь".

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Международный Каннский кинофестиваль отгремит в курортном городе Канны, в традиционной локации – Дворце фестивалей. Сейчас во Францию ​​уже прибывают первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.

Состав жюри

Жюри 2021 года – одно из самых разнообразных в истории фестиваля, ведь в него входят представители семи стран, от Бразилии до Южной Кореи.

Возглавлять группу экспертов в кинематографе будет известный американский режиссер и сценарист Спайк Ли. В частности, в Каннах уже можно увидеть всех участников жюри:

  • Мати Диоп;
  • Мэгги Джилленхол;
  • Джессика Хауснер;
  • Клебер Мендонса Филью;
  • Мелани Лоран;
  • Тахар Рахим;
  • Сон Кан Хо.