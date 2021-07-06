В прошлом году один из старейших в мире фестивалей был отменен из-за пандемии. Поэтому в этом году все: зрители и звездные гости с нетерпением ждут такого важного события – кинообзора фильмов, которые поборются за "Золотую пальмовую ветвь".

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Международный Каннский кинофестиваль отгремит в курортном городе Канны, в традиционной локации – Дворце фестивалей. Сейчас во Францию ​​уже прибывают первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.

Состав жюри

Жюри 2021 года – одно из самых разнообразных в истории фестиваля, ведь в него входят представители семи стран, от Бразилии до Южной Кореи.

Возглавлять группу экспертов в кинематографе будет известный американский режиссер и сценарист Спайк Ли. В частности, в Каннах уже можно увидеть всех участников жюри:

Мати Диоп;

Мэгги Джилленхол;

Джессика Хауснер;

Клебер Мендонса Филью;

Мелани Лоран;

Тахар Рахим;

Сон Кан Хо.