В прошлом году один из старейших в мире фестивалей
был отменен из-за пандемии. Поэтому в этом году все: зрители и звездные гости с нетерпением ждут такого важного события – кинообзора фильмов, которые поборются за "Золотую пальмовую ветвь".
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Международный Каннский кинофестиваль отгремит в курортном городе Канны, в традиционной локации –
Дворце фестивалей. Сейчас во Францию уже прибывают первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года. Состав жюри
Жюри 2021 года – одно из самых разнообразных в истории фестиваля, ведь в него входят представители семи стран, от Бразилии до Южной Кореи.
Возглавлять группу экспертов в кинематографе будет известный американский режиссер и сценарист Спайк Ли. В частности, в Каннах уже можно увидеть всех участников жюри:
Мати Диоп; Мэгги Джилленхол; Джессика Хауснер; Клебер Мендонса Филью; Мелани Лоран; Тахар Рахим; Сон Кан Хо.
Главные фильмы
Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм
Леоса Каракса "Аннет". По сюжету которого стендап-комик Генри и оперная певица Анна становятся родителями девочки и дают ей имя Аннетт. Впоследствии у ребенка проявляется неожиданный дар. Появление необычной дочери многое меняет в жизни гламурной пары, которая всем казалась идеальной.
"Аннетт" 2021: смотрите трейлер фильма
Одним из самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля-2021 стал
"Французский вестник" Уэса Андерсона.
"Французский вестник" 2021: смотрите трейлер
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Основой для сценария стал рассказ, над которым коллективно работали Джейсон Шварцман, Хьюго Гиннесс, Роман Коппола и Уэс Андерсон. Сюжет разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке и сосредоточивает внимание зрителей на историю, которая связана с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии – представленные в формате странных заметок на страницах прессы.
В номинациях примут участие много
интернациональных работ кинематографистов, в частности фильмы таких известных режиссеров: Нанни Моретти, Джулии Дюкорно, Асгара Фархади, Франсуа Озона, Джастина Курзеля, Апичатпона Вирасетакула, Мии Хансен-Лёве, Шона Пенна.
Впервые на Каннском фестивале в 2021 году будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров. Украина на 74-м Каннском фестивале
На фестивале покажут
две ленты от Украины: игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга" и документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст". "Бабий Яр. Контекст"
Как
сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме представляют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.
"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма
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Украинские фильмы, которые поразят Каннский фестиваль в 2021 году "Ольга"
Сюжет фильма расскажет о 15-летней гимнастке, которая разрывается между Швейцарией и Украиной. В рамках подготовки к Олимпийским играм девушка должна тренироваться к чемпионату Европы тогда, когда ее мать, журналистка, освещает события Революции Достоинства 2013-2014.
Каннский кинофестиваль имеет чрезвычайно важное значение для развития культурной дипломатии Украины и развития кинопроизводства в стране. Национальный павильон в Каннах имеет целью представить мощности Украины для развития международного сотрудничества и усилить ее имидж как надежного партнера,
– заверила глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.
74-й Каннский кинофестиваль 2021: смотрите тизер фестиваля
Что известно о Каннском фестивале?
Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае проходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч специалистов из различных отраслей приезжают в Канны, чтобы оценить фильмы или получить награды.
Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Относительно программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового главу жюри.