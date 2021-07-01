В программе "Неделя критики" за пальмовую ветвь будет бороться игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа, созданный при участии украинской кинокомпании Pronto Film – "Ольга". Тогда как в программе "Специальные показы" участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства украинской кинокомпании ATOMS&VOID.

Не пропустите 74-й Каннский кинофестиваль 2021 объявил членов жюри

В этом году одно из самых главных событий в мировой киноиндустрии – 74-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Какую Украину покажут в Каннах

1. "Бабий Яр. Контекст"

Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме представляют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.

Кстати, ознакомиться с некоторыми материалами фильма "Бабий Яр Контекст" можно на официальном канале Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center).

"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма