74-й Международный Каннский кинофестиваль вот-вот начнет свою конкурсную программу. На фестивале покажут две ленты от Украины: игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга" и документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст".
В программе "Неделя критики" за пальмовую ветвь будет бороться игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа, созданный при участии украинской кинокомпании Pronto Film – "Ольга". Тогда как в программе "Специальные показы" участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства украинской кинокомпании ATOMS&VOID.
Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме представляют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.