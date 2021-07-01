74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль от-от розпочне свою конкурсну програму. На фестивалі покажуть дві стрічки від України: ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга" та документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст".
В конкурсній програмі "Тиждень критики" за пальмову гілку боротиметься ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа, створений за участі української кінокомпанії Pronto Film – "Ольга". Тоді як в програмі "Спеціальні покази" бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва української кінокомпанії ATOMS & VOID.
Як повідомляє Держкіно, проєкт "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. У фільмі презентують зафіксовані кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії.
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