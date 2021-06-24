Журі 74-го Каннського фестивалю
Журі 2021 року – одне з найрізноманітніших в історії фестивалю, адже до нього входять представники семи країн, від Бразилії до Південної Кореї. Про це повідомляють на сайті Каннського фестивалю
До теми 74-ий Каннський кінофестиваль-2021 оприлюднив повну програму учасників
Нагадаємо, що очолювати групу експертів у кінематографі буде відомий американський режисер і сценарист Спайк Лі. 62-річний кінотворець відомий такими роботами, як "Чорний куклукскланівець", "Не впіймали – не злодій", "Тропічна лихоманка" та іншими.
Отож до складу журі увійшли:
Актори:
- Меггі Джилленхол, американська акторка, лауреатка премії "Золотий глобус";
- Мелані Лоран, актриса з фільму "Дні слави" (2006) і "Безславні виродки" (2009);
- Сон Кан Хо, південнокорейський актор, зірка фільму "Паразити";
- Тахар Рахім, актор фільму "Пророк" (2009) і фільму "Минуле" (2013).
Режисери:
- Маті Діоп, його режисерський дебют Atlantique отримав друге місце в Гран-прі журі 2019 року;
- Джессіка Хауснер, зірка його науково-фантастичної драми "Малюк Джо" отримала пальмову гілку за кращу жіночу роль;
- Клебер Мендонса Філхо, його нео-західний фільм Bacurau отримав нагороду журі.
Також до скаду журі долучилася співачка і авторка пісень Мілен Фармер. Часто її можна побачити у французьких фільмах.