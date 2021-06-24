Жюри 74-го Каннского фестиваля

Жюри 2021 года – одно из самых разнообразных в истории фестиваля, ведь в него входят представители семи стран, от Бразилии до Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Каннского фестиваля

К теме 74-й Каннский кинофестиваль-2021 обнародовал полную программу участников

Напомним, что возглавлять группу экспертов в кинематографе будет известный американский режиссер и сценарист Спайк Ли. 62-летний киносоздатель известен такими работами, как "Черный куклуксклановец", "Не поймали – не вор", "Тропическая лихорадка" и другими.

И так в состав жюри вошли:

Актеры:

Мэгги Джилленхол , американская актриса, лауреат премии "Золотой глобус";

, американская актриса, лауреат премии "Золотой глобус"; Мелани Лоран , актриса из фильма "Дни славы" (2006) и "Бесславные ублюдки" (2009);

, актриса из фильма "Дни славы" (2006) и "Бесславные ублюдки" (2009); Сон Кан Хо , южнокорейский актер, звезда фильма "Паразиты";

, южнокорейский актер, звезда фильма "Паразиты"; Тахар Рахим, актер фильма "Пророк" (2009) и фильма "Прошлое" (2013).

Режиссеры:

Мати Диоп , его режиссерский дебют Atlantique занял второе место в Гран-при жюри 2019 года;

, его режиссерский дебют Atlantique занял второе место в Гран-при жюри 2019 года; Джессика Хауснер , звезда ее научно-фантастической драмы "Малыш Джо" получила пальмовую ветвь за лучшую женскую роль;

, звезда ее научно-фантастической драмы "Малыш Джо" получила пальмовую ветвь за лучшую женскую роль; Клебер Мендонса Филхо, его нео-западный фильм Bacurau получил награду жюри.

Также к составу жюри присоединилась певица и автор песен Милен Фармер. Часто ее можно увидеть во французских фильмах.