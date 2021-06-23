Режисером виступив французький сценарист та актор Леос Каракс. Головні ролі в картині виконали Адам Драйвер і Маріон Котіяр.

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Прем'єра фільму на широких екранах відбудеться 6 серпня 2021 року. На стримінгових сервісах, наприклад, Amazon Prime Video – фільм "Аннетт" буде доступний з 20 серпня 2021 року.

Чим вразив трейлер фільму "Аннетт"

Схоже, що Леос Каракс створив новий драматичний мюзикл за старими фільмотворчими правилами: багато крупних планів, специфічна акторська гра в стилі трилерів та нуарних фільмів 60-их років ХХ століття. Переглядаючи трейлер, Адам Драйвер і Маріон Котіяр встигають зачарувати своїми героями та життєвими долями з перших секунд. Непередбачуваний кінець та блискуча акторська гра у супроводі диригентської майстерності від зірки "Теорії великого вибуху" (Говард Воловіц) – Саймона Гелберґа – точно не залишать вас байдужими.



Кадр з фільму "Аннетт" / Скриншот з трейлера

Сюжет фільму "Аннетт"

За сюжетом стендап-комік Генрі і оперна співачка Анна стають батьками дівчинки і дають їй ім'я Аннетт. Згодом у дитини проявляється несподіваний дар. Поява незвичайної дочки багато що змінює в житті гламурної пари, яка всім здавалася ідеальною.

"Аннетт" 2021: дивіться трейлер фільму