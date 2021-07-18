Как сообщает источник, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале кино, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

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Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события. Большое спасибо!,

– подчеркнул режиссер Сергей Лозница.

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Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме презентуют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.

Некоторые материалы фильма "Бабий Яр Контекст" можно посмотреть на официальном канале Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубе.

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