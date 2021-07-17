Стоит отметить, что в состав жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году также были привлечены и режиссеры: Мати Диоп, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филхо, а также певица Милен Фармер.

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Кто стал победителями Каннского кинофестиваля 2021

"Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Гран-при Каннского фестиваля 2021 года получили два фильма "Герой" режиссера Асгара Фархади и "Купе №6" режиссера Юго Куосманена.

Приз в категории "Лучший режиссер" получил Леос Каракс с лентой хедлайнером кинофестиваля – "Аннет", с Марион Котияр в главной роли.

Приз жюри в этом году получили также две картины "Память" режиссера Апичатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" режиссера Надава Лапида.

Награда за лучший сценарий в этом году досталась киноленте "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсуке Хамагути.

Лучшим актером Каннского кинофестиваля 2021 года назвали Калеба Лэндри Джонса за яркую игру в фильме "Нитра" режиссера Джастина Курцеля. Лучшей актрисой стала актриса Ренате Рейнсве за фильм "Худший человек в мире" режиссера Йоакима Триера.

Категория "Особый взгляд" / Un Certain Regard – победители 2021

Во втором официальном конкурсе "Особый взгляд" участвовали 20 картин. Среди них – четыре дебюта: "Ягненок" режиссера Вальдемара Йоханссона, "Un Monde" режиссера Лауры Вандель, "La Civil" режиссера Теодоры Ани Михай, "Рощи Вар" режиссера На Цзяцуо. А также шесть картин, которые боролись за Золотую камеру (Caméra d'or).



Победители и жюри категории Un Certain Regard 2021 / Mathilde Gardel / FDC

Главный приз в этой категории жюри вручило за фильм "Разжимая кулаки", режиссер Кира Коваленко.

Ensemled Prise "Особого взгляда" отошел к фильму "Добрая мать" (Bonne Mère) режиссера Афсии Эрзи.

Особый приз за отвагу получила дебютная картина "La Civil", режиссера Теодоры Ани Михай. Приз за оригинальность – дебют режиссера Вальдемара Йоханссона с фильмом "Ягненок". В категории Special Mention "Особого взгляда" отметили картину "Молитвы за украденное" (Noche De Fuego) режиссера Татьяны Уецо.

Приз жюри получила картина "Большая свобода" (Grosse freiheit), режиссер Себастьян Мейзе.

Напомним, что на главный конкурс 2021 года были представлены следующие картины: