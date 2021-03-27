Цьогоріч 27 березня Квентіну Тарантіно виповнилося 58 років. За його плечима 10 власних фільмів, а також участь в багатьох сторонніх проєктах.

Перший фільм Тарантіно під назвою "Скажені пси" вийшов у 1992 році. Тоді режисесу було всього 29 років. Згодом журнал Empire назвав стрічку "Найвидатнішим незалежним фільмом усіх часів".

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Але справжню славу режисеру принесла стрічка "Кримінальне чтиво", яка вийшла у 1994 році. Вона принесла Тарантіно "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а ще премії Оскар і Золотий глобус за найкращий сценарій.

Тарантіно має власний почерк. Його фільми просякнуті чорним гумором, глибокими діалогами, соціальними підтекстами, хорошою музикою та відсиланнями до різних жанрів кінематографу. Окрім того, він має декілька власних режисерських та операторських "фішок", зокрема: нелінійний розвиток сюжету, погляд камери знизу або з багажника авто, надмірна увага до ступнів тощо.

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