В этом году 27 марта Квентину Тарантино исполнилось 58 лет. За его плечами 10 собственных фильмов, а также участие во многих сторонних проектах.

Первый фильм Тарантино под названием "Бешеные псы" вышел в 1992 году. Тогда зеленому режиссеру было всего 29 лет. Впоследствии журнал Empire назвал ленту "выдающимся независимым фильмом всех времен".

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Но настоящую славу режиссеру принесла лента "Криминальное чтиво", которая вышла в 1994 году. Она принесла Тарантино "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а еще премии Оскар и Золотой глобус за самый лучший сценарий.

Тарантино имеет собственный почерк. Его фильмы пропитаны черным юмором, глубокими диалогами, социальным подтекстом, хорошей музыкой и отсылками к разным жанрам кинематографа. Кроме того, он имеет несколько собственных режиссерских и операторских "фишек", в частности: нелинейное развитие сюжета, взгляд камеры снизу или из багажника авто, чрезмерное внимание к ступням и тому подобное.

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