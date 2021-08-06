В подборке Netflix "10 лучших и самых популярных фильмов" лента "Последний наемник" занимает первое место. И все потому, что фильм собрал наибольшее количество просмотров в мире, в частности, во Франции, Германии и Украине.
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О чем фильм "Последний наемник"
По сюжету главный герой Ван Дамма, экс-агент французской секретной службы, должен забыть о своем якобы спокойном пенсионном возрасте и срочно вернуться во Францию. Ведь там живет его сын, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Ван Дамм должен не только спасти сына, но и "решить" запутанную историю политических интриг в стране.
Это очень увлекательный проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо. Это прекрасная история с эмоциями, большим количеством экшна и юмора,
– рассказывает Ван Дамм.
"Последний наемник" 2021: смотрите трейлер фильма
Интересные факты о съемках фильма в Киеве
Съемочный процесс проходил в двух киевских гостиницах Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Ведь эти места больше всего имеют сходство с Парижем. Специально для съемок "Последнего наемника" магазин "Сильпо" на улице Ярославской 56А переименовали в Votre Marche.
Партнером Netflix в производстве стала международная компания Apple Tree Vision.
Я помню наше общение с Netflix в апреле – мае 2020-го в Zoom, тогда мало кто верил, что это возможно. По сюжету, все действия в картине происходят во Франции, но почти все это снято в Украине,
– комментирует Влад Ряшин, один из создателей Apple Tree Vision, президент Star Media.
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Большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года. Кстати, съемками занималась украинская команда.
В Украине мы открыли для себя очень профессиональный ресурс технических сотрудников. В результате и мы, и Netflix довольны сотрудничеством,
– отмечает продюсер и соучредитель компании Apple Tree Vision Жан-Шарль Леви.
Большинство отзывов к фильму положительные. В частности, The LA Times утверждает, что сюжет идет полным ходом, а юмор – одна из сильных сторон фильма.
"Последний наемник" 2021 с Жан-Клод Ван Даммом: фото / Кинориум