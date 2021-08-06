У добірці Netflix "10 найкращих і найпопулярніших фільмів" стрічка "Останній найманець" займає перше місце. І все через те, що фільм зібрав найбільшу кількість переглядів у світі, зокрема, у Франції, Німеччині та Україні.

До теми Жан-Клод Ван Дам у перуці в новому трейлері бойовика від Netflix, який знімали в Києві

Про що фільм "Останній найманець" За сюжетом головний герой Ван Дам, ексагент французької секретної служби, мусить забути про свій начебто спокійний пенсійний вік і терміново повернутися у Францію. Адже, там живе його син, якого звинувачують у незаконній торгівлі зброєю й наркотиками. Ван Дам має не тільки врятувати сина, а й "розв’язати" заплутану історію політичних інтриг у країні. Це надзвичайно захопливий проєкт, який дозволяє мені попрацювати у новому жанрі. Я завжди був фанатом Жана-Поля Бельмондо. Це прекрасна історія з емоціями, великою кількістю екшну та гумору,

– розкажує Жан-Клод Ван Дам. "Останній найманець" 2021: дивіться трейлер фільму Цікаві факти про зйомки фільму в Києві Знімальний процес відбувався у двох київських готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших місцях міста. Адже, ці місця найбільше мають схожість із Парижем. Спеціально для зйомок "Останнього найманця" магазин "Сільпо" на вулиці Ярославській 56А перейменували на Votre Marche.

Цікаво. Для України "Останній найманець" став першим проєктом зі значним українським складником на Netflix: у ньому українські компанія-виробник (Apple Tree Vision), технічна команда, а також локації та державна підтримка через систему податкових повернень кешрібейтів.

Партнером Netflix у виробництві стала міжнародна компанія Apple Tree Vision.

Я пам'ятаю наше спілкування з Netflix у квітні – травні 2020-го у Zoom, тоді мало хто вірив, що це можливо. За сюжетом, усі дії в картині відбуваються у Франції, але майже все це знято в Україні,

– коментує Влад Ряшин, один із творців Apple Tree Vision, президент Star Media.

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Більша частина фільмування проходила в Києві влітку 2020 року. До речі, зйомками займалася українська команда.

В Україні ми відкрили для себе дуже професійний ресурс технічних співробітників. У результаті й ми, і Netflix задоволені співпрацею,

– зазначає продюсер і співзасновник компанії Apple Tree Vision Жан-Шарль Леві.

Більшість відгуків до фільму схвальні. Зокрема, The LA Times стверджує, що сюжет йде повним ходом, а гумор – одна із сильних сторін фільму.

"Останній найманець" 2021 із Жан-Клод Ван Дамом: фото / Кіноріум