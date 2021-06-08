"Останній найманець" став першим фільмом, який Netflix знімав в Україні. Більша частина фільмування проходила у Києві влітку 2020 року.

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Що показали в трейлері комедійного бойовика

Навіть якщо б ми не знали, що в головній ролі буде Жан-Клод Ван Дам, це стає зрозуміло з перших кадрів трейлера, коли мовиться про найвідомішого найманця та універсального бійця. Ми бачимо, як актор виконує свій відомий трюк – "фірмовий" широкий шпагат.

Далі глядачеві пропонують двохвилинне відео, протягом якого Ван Дам кадр за кадром постає в новому аплуа: то з бородою, яка змінює актора до невпізнаваності, то в жіночій перуці, то з наклеєними вусами. Але завдяки легендарним бойовим прийомам актор легко впізнаваний.

Про що сюжет "Останнього найманця"

За сюжетом загадковий таємний агент, засуджений урядом, змушений повернутися до Франції, щоб врятувати свого сина, якого підставила міжнародна терористична організація.

Цікаві факти про зйомки фільму При пошуку локацій у Києві головним фактором була схожість з Парижем – тому зйомки відбувались у двох київських готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших місцях міста. Спеціально для зйомок "Останнього найманця" магазин "Сільпо" на вулиці Ярославській 56А перейменували на Votre Marche (фр. "Ваш магазин").

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