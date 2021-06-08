"Последний наемник" стал первым фильмом, который Netflix снимал в Украине. Большая часть фильма проходила в Киеве летом 2020 года.

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Что показали в трейлере комедийного боевика

Даже если бы мы не знали, что в главной роли будет Жан-Клод Ван Дам, это становится понятно из первых кадров трейлера, когда речь идет о самом известном наемнике и универсальном бойце. Мы видим, как актер исполняет свой известный трюк – "фирменный" широкий шпагат.

Далее зрителю предлагают двухминутное видео, в течение которого Ван Дам кадр за кадром предстает в новом амплуа: то с бородой, которая меняет актера до неузнаваемости, то в женском парике, то с наклеенными усами. Но благодаря легендарным боевым приемам актер легко узнаваем.

О чем сюжет "Последнего наемника"

По сюжету загадочный тайный агент, осужденный правительством, вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация.

Интересные факты о съемках фильма При поиске локаций в Киеве главным фактором была сходство с Парижем – поэтому съемки происходили в двух киевских отелях Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Специально для съемок "Последнего героя" магазин "Сільпо" на улице Ярославской 56А переименовали в Votre Marche (фр. "Ваш магазин").

"Последний наемник" 2021: смотрите трейлер фильма