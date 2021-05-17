О чем картина "Мы есть Мы рядом" Романа Балаяна
"Мы есть Мы рядом" – первый фильм Романа Балаяна после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента.
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Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.
Постер к мелодраме "Мы есть Мы рядом" / Фото Arthouse Traffic
Актерский состав фильма "Мы есть Мы рядом"
Главные роли в ленте исполнили:
- Ахтем Сеитаблаев ("Домой");
- Екатерина Молчанова ("Гуцулка Ксеня", "Моя бабушка Фанни Каплан");
- Владлен Одуденко ("Племя");
- Олеся Островская ("Королева дорог").
Премьера фильма состоялась на Киевском международном кинофестивале "Молодость" в 2020 году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля 2020.
Продюсер фильма – Иванна Дядюра.
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