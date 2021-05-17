О чем картина "Мы есть Мы рядом" Романа Балаяна

"Мы есть Мы рядом" – первый фильм Романа Балаяна после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента.

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Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.



Постер к мелодраме "Мы есть Мы рядом" / Фото Arthouse Traffic

Актерский состав фильма "Мы есть Мы рядом"

Главные роли в ленте исполнили:

Ахтем Сеитаблаев ("Домой");

Екатерина Молчанова ("Гуцулка Ксеня", "Моя бабушка Фанни Каплан");

Владлен Одуденко ("Племя");

Олеся Островская ("Королева дорог").

Премьера фильма состоялась на Киевском международном кинофестивале "Молодость" в 2020 году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля 2020.

Роман Балаян – выдающийся украинский режиссер армянского происхождения, создатель знаменитых фильмов "Полеты во сне и наяву", "Бирюк" и "Райские птицы", народный артист Украины и член Национальной академии искусств Украины. В 2020 году художник получил награду "Золотой Дюк" Одесского международного кинофестиваля за вклад в киноискусство. Также, за вклад в развитие украинского кинематографа Роман Балаян будет награжден "Золотой Дзигой" в 2021 году.

Продюсер фильма – Иванна Дядюра.

"Мы есть Мы рядом" 2021: смотрите трейлер