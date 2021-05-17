О чем картина "Мы есть Мы рядом" Романа Балаяна

"Мы есть Мы рядом" – первый фильм Романа Балаяна после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента.

Важно Исторический экшн "Довбуш": зрителей поразил официальный тизер-трейлер

Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.

Ми є Ми поруч
Постер к мелодраме "Мы есть Мы рядом" / Фото Arthouse Traffic

Актерский состав фильма "Мы есть Мы рядом"

Главные роли в ленте исполнили:

  • Ахтем Сеитаблаев ("Домой");
  • Екатерина Молчанова ("Гуцулка Ксеня", "Моя бабушка Фанни Каплан");
  • Владлен Одуденко ("Племя");
  • Олеся Островская ("Королева дорог").

Премьера фильма состоялась на Киевском международном кинофестивале "Молодость" в 2020 году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля 2020.

Продюсер фильма – Иванна Дядюра.

"Мы есть Мы рядом" 2021: смотрите трейлер

 