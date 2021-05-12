Сегодня, 12 мая, был презентован эпический тизер-трейлер одной из самых ожидаемых украинских лент – приключенческо-исторического экшена “Довбуш”, который снимается компанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщили FILM.UA Group.

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Сюжет приключенческо-исторического экшена "Довбуш"

Карпаты. Начало 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей, братья становятся врагами друг другу. Один хочет денег, второй – справедливости.

Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, о предательстве и обиде. О том, как он жил и как обманул смерть.

Режиссером ленты стал Олесь Санин, а продюсерами – Максим Асадчий, Олесь Санин.

Сценарий к фильму писали: Пол Волянский, Олесь Санин, Василий Портяк, Максим Черныш.

Исторический фильм "Довбуш" 2021: смотрите трейлер

Съемки киноленты "Довбуш"

Наш фильм об украинском легендарном опришке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, о предательстве и обиде. О том, как он жил и как любил,

– рассказал режиссер киноленты.

Олесь Санин также дополнил, что для фильма собрали лучшую кинематографическую команду единомышленников из Украины, Польши, Канады и США. Для съемки выбрали уникальные природные и исторические локации: ландшафты, леса и почти нетронутые современностью скалы и урочища, несущие в себе силу и магию на самом деле дикой природы и силу свободного духа.

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"Мы возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя. Изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, в котором разворачиваются события фильма. И все это для того, чтобы рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века”, – отметил режиссер фильма Олесь Санин.

Съемочный процесс исторической ленты "Довбуш" должен был закончиться в прошлом году, но пандемия коронавируса помешала таким планам. Съемки этого масштабного киноповествования будут возобновлены в начале июня 2021 года.

Актеры и роли фильма "Довбуш"

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников;

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский;

Маричка – Дарья Плахтий;

Пшелуский – Матеуш Косьцюкевич;

Княгиня Яблуновская – Агата Бузек;

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипильский;

Дзвинчук – Александр Мавриц.

Дата премьеры фильма " Довбуш"

"Мы рады, что несмотря на все неблагоприятные обстоятельства в мире, мы сможем показать фильм зрителям уже этой осенью. Я благодарен всем нашим партнерам и команде во главе с Олесем Саниным за стойкость и оптимизм в эти сложные времена. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ожидания и создать самый зрелищный украинский фильм с мощными актерами и невероятно красивыми украинскими локациями”, – рассказывает продюсер фильма Максим Асадчий.

Премьера запланирована на осень 2021 года.