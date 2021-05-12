B&H Film Distribution Company порадовала зрителей новостью о возвращении Кролика Питера и других ушастых хулиганов. Наконец между кроликами и их соседями установлен мир, и сколько бы усилий Петрик ни прикладывал, ему трудно обуздать свой характер и стать послушным. Поэтому он покидает уютный садик и отправляется навстречу новым приключениям и новым вызовам. А какие сюрпризы подготовил дерзкий кролик – вскоре увидите в ленте.

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В украинском дубляже голосами ярких героев заговорили любимые звезды.

Бесстрашному Питеру свой голос уже второй раз подарил актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Евгений признается, что успел изрядно соскучиться по этому очаровательному озорнику: "Питер очень позитивный и вспыльчивый персонаж! Он такой, как и я – открыт к приключениям, никогда не сидит на месте и всегда готов бросить вызов всему миру!"

В этот раз работать было значительно проще, – признается актер. И это правда, потому что Евгений уже хорошо знаком с персонажем, его характером и манерами. Четко понимает задачу от студии дубляжа и как будто погружается в процесс игры, где нет никаких барьеров.



Евгений Кошевой говорит голосом Питера / Фото B & H Film Distribution Company

Впервые в роли актрисы дубляжа к команде присоединилась яркая блогер и бизнесвумен Сабина Мусина, ее голосом заговорит кошечка Лапочка.

Девушка с большим восторгом поделилась эмоциями от работы: "Скажу честно, когда меня пригласили сдублировать роль, сначала даже не поверила! Я никогда не занималась дубляжом, поэтому очень волновалась. И впоследствии отпустила себя и просто наслаждалась процессом, пыталась уловить каждую деталь и пропустить роль через себя".

Героиня блогерши – харизматичная кошечка Лапочка – настоящая лапочка. А еще она очень боевая и смелая девочка, которая не даст себя обидеть.



Сабина Мусина дублирует кошечку Лапочку / Фото B&H Film Distribution Company

Актриса театра и кино Ирма Витовская снова дублировала непревзойденную госпожу Гороижицкую: "Леди Гороижицкая – ну очень импозантная ежиха. Она всегда имеет собственное мнение обо всем, что происходит вокруг нее, поэтому не упустит возможности дать ценный совет соседям".

И хотя на этот раз у актрисы не такая большая роль, однако не менее яркая. "Дублировать анимационные фильмы – истинное наслаждение, – делится эмоциями Ирма, – так интересно наблюдать, как твое настроение и энергетика начинают играть новыми красками в образе анимационного героя".



Ирма Витовская дублировала Паню Гороижицкую / Фото B & H Film Distribution Company

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Талантливый шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко перевоплотился в дерзкого кота Тимку: "Впервые мне представилась возможность дублировать анимационного героя. Это совершенно новый и нетипичный опыт. В отличие от телевидения, здесь ты должен воссоздать весь спектр эмоций своего героя только с помощью голоса. Однако – это незаурядная практика и настоящий плацдарм для творчества!"



Евгений Клопотенко перевоплотился в кота Тимку / Фото B & H Film Distribution Company

"С Тимкой у нас немало общих черт: он решительный, бесстрашный и умеет отстаивать собственное мнение. Правда, методы выбирает немного брутальные. Я все же привык решать проблемы более дипломатичным способом, – делится впечатлениями Евгений. – Я невероятно благодарен всей команде дубляжа, в частности режиссеру проекта за ее терпение, наставления и подсказки. Уже с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех-всех в кино!", – рассказывает Евгений Клопотенко.

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