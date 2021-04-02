Одна из самых успешных украинских комедий получила свое продолжение. Создатели фильма "Мои мысли тихие" шутят, что специально презентовали информацию о сиквеле 1-го апреля, чтобы ожидания у аудитории были ниже.

Якобы пусть люди думают, что это шутка, а потом, когда фильм все же выйдет – зрители будут уже не такими критичными. Подробнее – в сюжете 24 канала.

К теме Комедию "Мои мысли тихие" продлили на 2 часть: курьезный трейлер рассмешил сеть

По словам режиссера Антонио Лукича, на самом деле сиквел родился, возможно, даже раньше, чем первый фильм.

Когда мы снимали первую часть, мне было довольно скучно работать над темой, потому что я будто ее уже пережил. А вторая часть как-то сама естественно напрашивалась быть созданной,

– рассказал Лукич.

Первая часть "Мои мысли тихие" попала в кинотеатры в январе 2020 года. Она стала настоящим открытием для многих украинцев. Фильм оказался веселой и ироничной лентой о семейных отношениях, в то же время, без "шароварщины", что является довольно редким явлением для украинских комедий.

Зрители стали соавторами сценария комедии

Кроме того, фильм стал успешным и на международном уровне, ведь получил награды на кинофестивалях в Карловых Варах и Санта-Монике. Режиссер Антонио Лукич признался, что для второй части фильма зрители стали соавторами сценария.

"Мои мысли тихие 2": смотрите трейлер фильма

"Они предлагали интересные решения. Кто-то предложил идею, что мама на самом деле его обманывает и в Бельгии ни один Энцо ее не встретил. Будто она продолжает говорить ему неправду. Как-то эта версия развилась и уже во второй части вы увидите, что же именно там произошло", – поделился режиссер.

Фильм изменил формат

Вторая часть "Моих мыслей тихих" несколько изменила свой формат. И если первый фильм был неким road movie, во втором – события происходят преимущественно в одном месте – в Киеве.

Справка. Road movie или дорожный фильм – это жанр кино, в котором сюжет сосредоточен вокруг путешествия.

Кроме того, в истории появился новый персонаж – невеста главного героя. Согласно трейлеру, лента будет фокусироваться именно на отношениях свекрови и невестки.

Для Каролины Мруги, которая исполняет роль невесты, это дебют в полнометражном кино. Она сейчас учится на третьем курсе. Рассказала, что на съемочной площадке у нее сложились хорошие отношения с Ирмой Витовской, которая играет свекровь.

Моя героиня – и персонаж, и простая девушка. Поэтому мне было интересно сделать ее обычной, но в то же время, чтобы у нее была какая-то изюминка,

– отметила Мруга.

Когда появится фильм

Фильм еще на стадии съемок. Продюсер Дмитрий Суханов отметил, что большую часть ленты уже отсняли. Однако сколько потом вырежут и сколько еще доснимут ни он, ни режиссер точно не могут сказать.

Например, по словам продюсера, во время съемок первой части фильма, пришлось вырезать примерно 30% отснятого материала.

Отметим! На постере фильма написано, что "Мои мысли тихие 2" выйдет скоро, насколько это возможно. Однако точной даты производители также не могут назвать.

Что известно о продолжении комедии "Мои мысли тихие": смотрите сюжет 24 канала

"Мы не можем пока обещать какую-то дату, ведь очень зависим от ковидных ограничений в Европе. Я как продюсер понимаю, что возможно в 2021 году мы не сможем сделать премьеру", – поделился продюсер Дмитрий Суханов.

Витовская: Не все зависит от продюсеров и режиссеров

Исполнительница одной из главных ролей Ирма Витовская отметила, что ей очень хотелось бы, чтобы в Украине выходило больше лент подобных "Мои мысли тихие". Однако, по ее мнению, не все всегда зависит от продюсеров и режиссеров.

Интересно Новая украинская мода: в сети появилась серия документального сериала "Спалах"

Бюджет первой части фильма "Мои мысли тихие" составил примерно 9 миллионов гривен. По словам продюсера, смета второй части увеличилась, но незначительно. В целом, Антонио Лукич говорит, что первую часть называли "первой смешной украинской комедией". А сейчас он хочет снять первый хороший украинский сиквел.