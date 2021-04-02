Одна з найуспішніших українських комедій отримала своє продовження. Творці фільму "Думки мої тихі" жартують, що спеціально презентували інформацію про сиквел 1-го квітня, щоб очікування в аудиторії були нижчими.

Мовляв, нехай люди думають, що це жарт, а потім, коли фільм все ж вийде – глядачі будуть вже не такими критичними. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

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За словами режисера Антоніо Лукіча, насправді сиквел народився, можливо, навіть раніше, ніж перший фільм.

Коли ми знімали першу частину, мені було доволі нудно працювати над темою, тому що я ніби її вже пережив. А друга частина якось сама природньо напрошувалась бути створеною,

– розповів Лукіч.

Перша частина "Мої думки тихі" потрапила в кінотеатри у січні 2020 року. Вона стала справжнім відкриттям для багатьох українців. Фільм виявився веселою та іронічною стрічкою про сімейні відносини, водночас, без "шароварщини", що є досить рідкісним явищем для українських комедій.

Глядачі стали співавторами сценарію комедії

Крім того, фільм став успішним і на міжнародному рівні, адже отримав нагороди на кінофестивалях у Карлових Варах та Санта-Моніці. Режисер Антоніо Лукіч зізнався, що для другої частини фільму глядачі стали співавторами сценарію.

"Мої думки тихі-2": дивіться трейлер фільму

"Вони пропонували цікаві рішення. Хтось запропонував ідею, що мама насправді його обманює і в Бельгії жоден Енцо її не зустрів. Ніби вона продовжує казати йому неправду. Якось ця версія розвинулась і вже у другій частині ви побачите, що ж саме там сталося", – поділився режисер.

Фільм змінив формат

Друга частина "Моїх думок тихих" дещо змінила свій формат. І якщо перший фільм був таким собі road movie, у другому – події відбуваються, переважно, в одному місці – в Києві.

Довідка. Road movie або дорожній фільм – це жанр кіно, в якому сюжет зосереджений довкола подорожі.

Крім того, в історії з'явився новий персонаж – наречена головного героя. Згідно з трейлером, стрічка фокусуватиметься саме на відносинах свекрухи та невістки.

Для Кароліни Мруги, яка виконує роль нареченої, це дебют в повнометражному кіно. Вона зараз навчається на третьому курсі. Розповіла, що на знімальному майданчику в неї склались хороші стосунки з Ірмою Вітовською, яка грає свекруху.

Моя героїня – і персонаж, і проста дівчина. Тому мені було цікаво зробити її звичайною, але водночас, щоб вона мала якусь цікавинку,

– зазначила Мруга.

Коли з'явиться фільм

Фільм ще на стадії зйомок. Продюсер Дмитро Суханов зазначив, що більшу частину стрічки вже відзняли. Проте скільки потім виріжуть і скільки ще дознімуть ані він, ані режисер точно не можуть сказати.

Наприклад, за словами продюсера, під час зйомок першої частини фільму, довелось вирізати приблизно 30% відзнятого матеріалу.

Зазначимо! На постері фільму написано, що "Мої думки тихі 2" вийде скоро, наскільки це можливо. Проте точної дати виробники також не можуть назвати.

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"Ми не можемо наразі обіцяти якусь дату, адже дуже залежимо від ковідних обмежень в Європі. Я як продюсер розумію, що можливо у 2021 році ми не зможемо зробити прем'єру", – поділився продюсер Дмитро Суханов.

Вітовська: Не все залежить від продюсерів і режисерів

Виконавиця однієї з головних ролей Ірма Вітовська зазначила, що їй дуже хотілося б, аби в Україні виходило більше стрічок подібних до "Мої думки тихі". Проте, на її думку, не все завжди залежить від продюсерів та режисерів.

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Бюджет першої частини фільму "Мої думки тихі" склав приблизно 9 мільйонів гривень. За словами продюсера, кошторис другої частини збільшився, але незначно. В цілому, Антоніо Лукіч каже, що першу частину називали "першою смішною українською комедією". А зараз він хоче зняти перший хороший український сиквел.