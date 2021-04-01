Режисер Антоніо Лукіч зумів створити українську комедію, яка розсмішила всіх глядачів. Тепер фільм отримав продовження, а в мережі презентували перший курйозний трейлер фільму "Мої думки тихі 2".

Автори проєкту "Мої думки тихі" вирішили показати, як склалось життя Вадима і його мами після подій дебютної частини стрічки. І, здається, на глядачів чекає яскрава комедія з українським гумором, що сподобається кожному.

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Мені здалося, що я сказав не все на цю тему. Було цікаво продовжити тему з мамою й сином, було цікаво, що з ними відбувається далі, – розповів режисер Антоніо Лукіч у коментарі The Village.

"Мої думки тихі 2": сюжет фільму

За сюжетом "Мої думки тихі 2", вже 2 роки Вадим живе у Києві та працює на знімальних майданчиках фільмів. Тут глядачі зможуть побачити камео Антоніо Лукіча, який зіграв режисера.

Саме робота подарувала головному герою не тільки шанс налагодити своє життя, але й зустріти кохану дівчину. І от, коли пара вже живе разом і готується піти до вівтаря, до України повертається вона – мама Вадима, яку неперевершено зіграла Ірма Вітовська. Жінка приїжджає з Бельгії, щоб у Києві полікувати зуби. Однак цей приїзд перетворюється на справжнє випробування для наречених, адже вона не в захваті від обраниці сина та не готова йому дати змогу створити сім'ю.

"Мої думки тихі 2": дивіться трейлер