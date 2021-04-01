Комедию "Мои мысли тихие" продлили на 2 часть: курьезный трейлер рассмешил сеть
Режиссер Антонио Лукич сумел создать украинскую комедию, которая рассмешила всех зрителей. Теперь фильм получил продолжение, а в сети презентовали первый курьезный трейлер фильма "Мои мысли тихие 2".
Источник:фейсбук "Мої думки тихі"
Авторы проекту "Мои мысли тихие" решили показать, как сложилась жизнь Вадима и его мамы после событий дебютной части ленты. И, кажется, зрителей ждет яркая комедия с украинским юмором, что понравится каждому.
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Мне показалось, что я сказал не всё на эту тему. Было интересно продолжить тему с мамой и сыном, было интересно, что с ними происходит дальше,
– рассказал режиссер Антонио Лукич в комментарии The Village.
"Мои мысли тихие 2": сюжет фильма
По сюжету "Мои мысли тихие 2", уже 2 года Вадим живет в Киеве и работает на съемочных площадках фильмов. Здесь зрители смогут увидеть камео Антонио Лукича, который сыграл режиссера.
Именно работа подарила главному герою не только шанс наладить свою жизнь, но и встретить любимую девушку. И вот, когда пара уже живет вместе и готовится пойти к алтарю, в Украину возвращается она – мама Вадима, которую великолепно сыграла Ирма Витовская. Женщина приезжает из Бельгии, чтобы в Киеве полечить зубы. Однако этот приезд превращается в настоящее испытание для возлюбленных, ведь она не в восторге от избранницы сына и не готова ему дать возможность создать семью.
"Мои мысли тихие 2": смотрите трейлер
Уже с трейлера известно, что мама Вадима была вовсе не счастливой за рубежом. Она путешествовала Бельгией в поисках работы: собирала клубнику под Антверпеном, мыла посуду в Генке, убирала в борделях в Брюгге. Поэтому история этой отважной женщины сможет удивить и рассмешить зрителей.
Ирма Витовская возвращается! Еще больше драмы, еще больше шуток о росте, шокирующей правды и отсылок к Дэвида Линча. В новом фильме – "Мои мысли тихие 2". Скоро (насколько это возможно),
– говорится в официальном анонсе.
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Актеры "Мои мысли тихие 2"
К своим ролям вернутся звезды дебютной части "Мои мысли тихие". Кроме этого, актерский состав пополнится новыми именами. Известно, что во 2 части "Мои мысли тихие" снимутся:
- Ирма Витовская – мама Вадима
- Андрей Лидаговский – Вадим
- Каролина Мруга – невеста Вадима
- Антонио Лукич – режиссер
- Ксения Мишина – актриса
"Труднее всего было уговорить вернуться Андрея Лидаговского. В определенный момент я даже подумал, что надо будет искать кого-то вместо Андрея – найти худого высокого чувака, который мог бы сыграть столь же плохо, как он. Но он вовремя опомнился. С Ирмой было проще, она понимала эту тему и хотела вернуться к этой роли", – поделился Антонио Лукич изданию The Village.
Также известно, что съемки начали в конце 2020 года. Сцены отсняли в Киеве во время карантина, что было особым челленджом для всей съемочной команды.
"Мои мысли тихие 2": фото со съемок фильма / Фото Geek Journal
Интересно, что Каролина Мруга впервые снималась в полнометражном фильме. Девушка является студенткой столичного университета и уже знакома с Антонио Лукич по сериалу "Секс, Инста и ВНО".
Главные герои "Мои мысли тихие 2" / Фото Geek Journal
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