Режиссер Антонио Лукич сумел создать украинскую комедию, которая рассмешила всех зрителей. Теперь фильм получил продолжение, а в сети презентовали первый курьезный трейлер фильма "Мои мысли тихие 2".

Авторы проекту "Мои мысли тихие" решили показать, как сложилась жизнь Вадима и его мамы после событий дебютной части ленты. И, кажется, зрителей ждет яркая комедия с украинским юмором, что понравится каждому.

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Мне показалось, что я сказал не всё на эту тему. Было интересно продолжить тему с мамой и сыном, было интересно, что с ними происходит дальше,

– рассказал режиссер Антонио Лукич в комментарии The Village .

"Мои мысли тихие 2": сюжет фильма

По сюжету "Мои мысли тихие 2", уже 2 года Вадим живет в Киеве и работает на съемочных площадках фильмов. Здесь зрители смогут увидеть камео Антонио Лукича, который сыграл режиссера.

Именно работа подарила главному герою не только шанс наладить свою жизнь, но и встретить любимую девушку. И вот, когда пара уже живет вместе и готовится пойти к алтарю, в Украину возвращается она – мама Вадима, которую великолепно сыграла Ирма Витовская. Женщина приезжает из Бельгии, чтобы в Киеве полечить зубы. Однако этот приезд превращается в настоящее испытание для возлюбленных, ведь она не в восторге от избранницы сына и не готова ему дать возможность создать семью.

"Мои мысли тихие 2": смотрите трейлер