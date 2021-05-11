Главную роль в "Гневе человеческом" сыграл Джейсон Стэйтем, для которого Гай Ричи написал главную роль в фильме. Это четвертая совместная работа режиссера и актера.
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По сюжету фильма, Джейсон Стэйтем играет загадочного Хилла – носителя британского акцента и стильного костюма, Человек, который, на первый взгляд, не нуждается в стабильной работе со страховкой. Тем не менее, Хилл устраивается в инкассаторскую контору, которая перевозит миллионы по улицам Лос-Анджелеса и недавно пострадала от дерзких и тщательно спланированных нападений. Именно эти налеты интересуют Хилла, который готов любой ценой разгадать этот пазл и найти виновных.
Экшн-триллер “Гнев человеческий” стартует в украинских кинотеатрах уже 13 мая, в том числе и в формате IMAX.
Постер к фильму "Гнев человеческий" / Фото из фейсбука "Вольга Украина"
В видео режиссер ленты обратился к украинцам:
Привет, Украина! Это Гай Ричи! Я приглашаю вас в кино посмотреть мой новый фильм "Гнев человеческий". Чувствую большой энтузиазм от того, что украинцы увидят этот фильм. Думаю, что он вам должен понравиться,
– сказал Гай Ричи.
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Актерский состав фильма "Гнев человеческий"
- Джейсон Стэйтем;
- Скотт Иствуд;
- Джош Хартнетт;
- Голт МакКеллені;
- Эдди Марсан;
- Лаз Алонсо.