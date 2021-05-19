Съемки триллера происходили летом 2020 года в Киеве. Слоган ленты – "Только никому не говори!". Об этом сообщает Госкино.
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Сюжет триллера "Между нами"
В фильме речь идет о сложном выборе между близким человеком и моральными принципами. Две главные героини – Саша и Аня вынуждены его сделать: Саша относительно собственного мужа, Аня в отношении сына. Драматизм ситуации усугубляется, когда они оказываются вовлечены в темную историю преступления.
Кадр из фильма "Между нами" / Фото Госкино
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Актеры фильма "Между нами"
- Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья", "Первые ласточки. Zависимые")
- Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Сказка старого мельника");
- Дмитрий Сова;
- Евгений Ефремов;
- Михаил Дзюба;
- Сергей Детюк;
- Евгений Ламах;
- в одной из сцен в полном составе снялись музыканты группы "Вагоновожатые".