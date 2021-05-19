Съемки триллера происходили летом 2020 года в Киеве. Слоган ленты – "Только никому не говори!". Об этом сообщает Госкино.

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Сюжет триллера "Между нами"

В фильме речь идет о сложном выборе между близким человеком и моральными принципами. Две главные героини – Саша и Аня вынуждены его сделать: Саша относительно собственного мужа, Аня в отношении сына. Драматизм ситуации усугубляется, когда они оказываются вовлечены в темную историю преступления.



Кадр из фильма "Между нами" / Фото Госкино

"Между нами" – игровой полнометражный дебют режиссера и сценариста Соломии Томащук. Ранее режиссер сняла несколько короткометражных фильмов.

Соавтор сценария и оператор-постановщик ленты Юрий Дунай, хорошо известный зрителю по фильму "Черкассы".

Художник-постановщик Юрий Григорьевич, композитор – Антон Байбаков.

"Между нами" 2021: смотрите трейлер

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Актеры фильма "Между нами"

Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья", "Первые ласточки. Zависимые")

Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Сказка старого мельника");

Дмитрий Сова;

Евгений Ефремов;

Михаил Дзюба;

Сергей Детюк;

Евгений Ламах;

в одной из сцен в полном составе снялись музыканты группы "Вагоновожатые".

Кинопроект стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Общая стоимость производства картины составила 11,2 млн грн (100% государственная поддержка).