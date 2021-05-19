Фільмування трилеру відбулося влітку 2020 року у Києві. Слоган стрічки – “Тільки нікому не кажи!”. Про це повідомляє Держкіно.

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Сюжет трилеру "Між нами"

У фільмі йдеться про складний вибір між близькою людиною та моральними принципами. Дві головні героїні — Саша та Аня змушені його зробити: Саша стосовно власного чоловіка, Аня стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залучені у темну історію злочину. 

Між нами з Ірмою Вітовською
Кадр з фільму "Між нами" / Фото Держкіно

"Між нами" 2021: дивіться трейлер

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Актори фільму "Між нами"

  • Анастасія Пустовіт ("Коли падають дерева", “Перші ластівки. Zалежні");
  • Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Казка старого мельника");
  • Дмитро Сова;
  • Євген Єфремов;
  • Михайло Дзюба;
  • Сергій Детюк;
  • Євгеній Ламах;
  • В одній зі сцен у повному складі знялись музиканти гурту “Вагоновожатые”.