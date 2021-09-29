Лидерами по количеству номинаций стали созданные при поддержке Госкино лента "Стоп-земля" Екатерины Горностай (5 номинаций), криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова (4 номинации), музыкальная драма "Короли рэпа" Мирослава Латика (3 номинации) и фантастический детектив "Посторонний" Дмитрия Томашпольского (3 номинации).

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Победители будут объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Неделя критики" – 21 октября 2021 года.

Номинанты на премию "Киноколо" в 2021 году

"Лучший полнометражный игровой фильм"

  • "Короли рэпа" – режиссер Мирослав Латик, продюсеры Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов, Влад Ряшин;
  • "Носорог" – режиссер Олег Сенцов, продюсеры Денис Иванов, Олег Сенцов, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабела Войчик, Хайно Деккерт, Тина Бьорнер;
  • "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;
  • "Посторонний" – режиссер Дмитрий Томашпольский, продюсер Елена Демьяненко.

"Лучший короткометражный игровой фильм"

  • "Беги, Таня, беги" – режиссер и продюсер София Полищук;
  • "Папины кроссовки" – режиссер Ольга Журба, продюсеры Максим Асадчий, Саша Чубко;
  • Leopolis Night – режиссер Никон Романченко, продюсеры Никон Романченко, Екатерина Горностай;
  • "20-11-7.mp4" – режиссер Алина Панасенко, продюсер Филипп Сотниченко.

"Лучший документальный фильм"

  • "Земля Ивана" – режиссер Андрей Лисецкий, продюсеры Геннадий Кофман, Ольга Бесхмельницина;
  • "Национальный музей" – режиссер Андрей Загданский, продюсер Геннадий Кофман;
  • "Розы. Фильм-кабаре" – режиссер Ирена Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;
  • "Этот дождь никогда не кончится" – режиссер Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный.

"Лучший анимационный фильм"

  • "Глубокая вода" – режиссер Анна Дудко, продюсеры Елена Голубева, Ксения Ефанова;
  • "Ненужные вещи" – режиссер Дмитрий Лисенбарт, продюсер Виталий Хало;
  • "Тигр бродит рядом" – режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис;
  • Papier-mâché – режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис.

"Открытие года"

  • "С завязанными глазами" – режиссер Тарас Дронь, продюсеры Валерия Сочивец, Александр Берба;
  • "Розы. Фильм-кабаре" – режиссер Ирена Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;
  • "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;
  • "Я работаю на кладбище" – режиссер Алексей Тараненко, продюсер Андрей Корниенко.

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"Лучший режиссер"

  • Алина Горлова – "Этот дождь никогда не кончится";
  • Екатерина Горностай – "Стоп-Земля";
  • Олег Сенцов – "Носорог";
  • Дмитрий Томашпольский – "Посторонний".

"Лучший актер"

  • Михаил Дзюба – "Короли рэпа";
  • Роман Луцкий – "Бесславные крепостные";
  • Виталий Салий – "Я работаю на кладбище";
  • Сергей Филимонов – "Носорог".

"Лучшая актриса"

  • Ирма Витовская – "Между нами";
  • Марина Кошкина – "С завязанными глазами";
  • Наталья Половинка – "Мать Апостолов";
  • Мария Федорченко – "Стоп-Земля".

"Лучший сценарий фильма "(игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)

  • Екатерина Горностай – "Стоп-Земля";
  • Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук – "Короли рэпа";
  • Олег Сенцов – "Носорог";
  • Дмитрий Томашпольский – "Посторонний".

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"За достижения" (украинским авторам работ об украинском или зарубежном кино, а также зарубежным авторам работ про украинское кино – кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блогерам и т. п.)

  • Нариман Алиев – серия подкастов "Минкультпривет", второй сезон;
  • Андрей Алферов – "Полеты во сне и наяву. Выставка";
  • Станислав Битюцкий, Арсений Князьков, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории";
  • Денис Буданов – цифровая архивация Национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в главных кинобазах сети.

Организаторами премии "Киноколо" выступают:

  • Союз кинокритиков Украины;
  • Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине – Смотри украинское!";
  • компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.