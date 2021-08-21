Кроме главного приза зрительских симпатий, лента "СТОП-ЗЕМЛЯ" Екатерины Горностай завоевала победу еще в двух номинациях: "Лучшая актерская работа" и "Лучший украинский полнометражный фильм".

Важно Одесский кинофестиваль 2021: объявлены победители

Янина Соколова, ведущая ОМКФ 2021, отметила, что из года в год наблюдает, как "безумная зрительская аудитория поддерживает Катю Горностай, ее молодое и настоящее кино".



Ведущие ОМКФ 2021 Янина Соколова и Олег Панюта / Фото Скриншот с церемонии закрытия

Екатерина Горностай была приятно поражена таким количеством наград: "Мы все очень благодарны, что вы посмотрели кино, за эту награду, за Одесский кинофестиваль. Потому что Одесский кинофестиваль – это действительно фестиваль, который поддерживает "СТОП-ЗЕМЛЮ" с самого начала. Это фестиваль, на котором мы впервые участвовали в 2017 году. Это вообще наш домашний фестиваль".

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Екатерина Горностай поблагодарила зрителей, что так тепло восприняли ее фильм: "Тот показ, который был в Одессе, то зрительское восприятие, которое мы испытали, и любовь, которая просто была супер мощным лучом от зрителей, направленная на всех участников процесса – это было невероятно. Я думаю, что такой опыт, возможно, неповторим. Спасибо вам, зрители!".

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"СТОП-ЗЕМЛЯ": сюжет фильма

Это автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненно от сверстников, но отнюдь не одиноко благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый них по своему переживает школьную обыденность. Скоро экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства.

Актерский состав

В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала в актерской лаборатории осенью 2019 года.

В главных ролях: