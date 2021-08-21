В этом году ОМКФ посвятили 30-летию независимости Украины, поэтому его единственной конкурсной программой стал именно Национальный конкурс, победители которого получили награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.
Интересно Одесский кинофестиваль 2021: как прошла церемония открытия
Торжественная церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля впервые в истории состоялась под открытым небом на Потемкинской лестнице, а это означает, что каждый смог увидеть это событие.
Ведущими церемонии закрытия стали Янина Соколова и Олег Панюта.
Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ стала 100-летняя лента "Малыш". Показ был бесплатным, его сопровождал одесский симфонический оркестр.
Список победителей 12-го Одесского кинофестиваля
Национальная конкурсная программа
- Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба.
- Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – "С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь.
"С завязанными глазами" 2021: смотрите трейлер
- "Специальная награда жюри" – "Соперник", реж. Маркус Ленц.
- "Лучший украинский короткометражный фильм" – "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба.
- "Лучшая актерская работа" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.
- "Лучшая режиссерская работа" – Leopolis night, реж. Никон Романченко.
- "Лучший украинский полнометражный фильм" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.
- Специальная премия за вклад в мировое киноискусство "Золотой Дюк" – Терри Гиллиам.
- Гран-при ОМКФ – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.
"СТОП-ЗЕМЛЯ" 2021: смотрите трейлер
На сцену закрытия ОМКФ также вышел Минист культуры Украины Александр Ткаченко и поблагодарил всех, кто приобщился к проведению фестиваля в этом году.
Мы с народными депутатами будем бороться за увеличение бюджетов на следующий год,
– подчеркнул министр.
Что известно об Одесском кинофестивале?
Это один из крупнейших зрительских кинофестивалей в Европе, который еще называют "восточноевропейскими Каннами". Ежегодно он проходит в местном Театре оперы и балета. Мероприятие было создано для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки отечественной киноиндустрии, что за последние годы заметно развилась.