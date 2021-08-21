В этом году ОМКФ посвятили 30-летию независимости Украины, поэтому его единственной конкурсной программой стал именно Национальный конкурс, победители которого получили награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.

Интересно Одесский кинофестиваль 2021: как прошла церемония открытия

Торжественная церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля впервые в истории состоялась под открытым небом на Потемкинской лестнице, а это означает, что каждый смог увидеть это событие.

Ведущими церемонии закрытия стали Янина Соколова и Олег Панюта.

Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ стала 100-летняя лента "Малыш". Показ был бесплатным, его сопровождал одесский симфонический оркестр.

Список победителей 12-го Одесского кинофестиваля

Национальная конкурсная программа

  • Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба.
  • Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – "С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь.

"С завязанными глазами" 2021: смотрите трейлер

  • "Специальная награда жюри" – "Соперник", реж. Маркус Ленц.
  • "Лучший украинский короткометражный фильм" – "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба.
  • "Лучшая актерская работа" "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.
  • "Лучшая режиссерская работа" – Leopolis night, реж. Никон Романченко.
  • "Лучший украинский полнометражный фильм" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.
  • Специальная премия за вклад в мировое киноискусство "Золотой Дюк" – Терри Гиллиам.
  • Гран-при ОМКФ – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.

"СТОП-ЗЕМЛЯ" 2021: смотрите трейлер​

На сцену закрытия ОМКФ также вышел Минист культуры Украины Александр Ткаченко и поблагодарил всех, кто приобщился к проведению фестиваля в этом году.

Мы с народными депутатами будем бороться за увеличение бюджетов на следующий год,
– подчеркнул министр.

Что известно об Одесском кинофестивале?


Это один из крупнейших зрительских кинофестивалей в Европе, который еще называют "восточноевропейскими Каннами". Ежегодно он проходит в местном Театре оперы и балета. Мероприятие было создано для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки отечественной киноиндустрии, что за последние годы заметно развилась.