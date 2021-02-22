Недавно стало известно, что украинская лента "СТОП-ЗЕМЛЯ" примет участие в Берлинском международном кинофестивале Берлинале-2021. Теперь авторы представили международный трейлер картины.

В сети опубликовали трейлер фильма Екатерины Горностай "СТОП-ЗЕМЛЯ". В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссерка работала в актерской лаборатории осенью 2019 года.

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"СТОП-ЗЕМЛЯ": сюжет фильма

Это автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненно от сверстников, но отнюдь не одиноко благодаря своим близким друзьям Яне и Сени. Каждый них по своему переживает школьную обыденность.

На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства. Решится ли Маша выйти из зоны комфорта?

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ": смотреть трейлер

Мировая премьера состоится в рамках конкурсной программы Generation 14plus Берлинале-2021, который будет проходить онлайн с 1 – 5 марта. В украинский прокат лента выйдет во второй половине 2021 года.

В главных ролях: