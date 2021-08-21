Цьогорічний ОМКФ присвятили 30-річчю незалежності України, тому його єдиною конкурсною програмою став саме Національний конкурс, переможці якого отримали нагороди за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращі акторські роботи.

Цікаво Одеський кінофестиваль 2021: як пройшла церемонія відкриття

Урочиста церемонія закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю вперше в історії відбулася просто неба на Потьомкінських сходах, а це означає, що кожен зміг побачити цю подію.

Цікаво! Потьомкінські сходи — відомі сходи в Одесі, що поєднують центр міста з гаванню та Морським вокзалом. Сьогодні вони складаються зі 192 сходинок і десяти прольотів. Довжина – 142 метри.

Ведучими церемонії закриття стали Яніна Соколова та Олег Панюта.

Фільмом-закриттям 12-го ОМКФ стала 100-літня стрічка "Малюк". Показ був безоплатним, його супроводжував одеський симфонічний оркестр.

Список переможців 12-го Одеського кінофестивалю

Національна конкурсна програма

"Найкращий короткометражний фільм за версією журі FIPRESCI" – "Папині кросівки", реж. Ольга Журба.

– "Папині кросівки", реж. Ольга Журба. "Найкращий повнометражний фільм за версією FIPRESCI" – "Із зав’язаними очима", реж. Тарас Дронь.

"Із зав’язаними очима" 2021 рік: дивіться трейлер

"Спеціальна відзнака журі" – "Суперник", реж. Маркус Ленц.

– "Суперник", реж. Маркус Ленц. "Найкращий український короткометражний фільм" – "Папині кросівки", реж. Ольга Журба.

– "Папині кросівки", реж. Ольга Журба. "Найкраща акторська робота" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай.

– "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай. "Найкраща режисерська робота" – Leopolis night, реж. Нікон Романченко.

– Leopolis night, реж. Нікон Романченко. "Найкращий український повнометражний фільм" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай.

– "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай. Спеціальна премія за внесок у світове кіномистецтво "Золотий Дюк" – Террі Гілліам.

– Террі Гілліам. Гран-прі ОМКФ – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай.

"СТОП-ЗЕМЛЯ" 2021 рік: дивіться трейлер

На сцену закриття ОМКФ також вийшов Мініст культури України Олександр Ткаченко і подякував всім, хто долучився до проведення фестивалю цього року.

Ми з народними депутатами будемо боротися за збільшення бюджетів наступного року,

– наголосив міністр.

Що відомо про Одеський кінофестиваль?Це один із найбільших глядацьких кінофестивалів у Європі, який ще називають "східноєвропейськими Каннами". Щороку він проходить в місцевому Театрі опери та балету. Захід був створений для популяризації інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також для підтримки вітчизняної кіноіндустрії, що за останні роки помітно розвинулась.