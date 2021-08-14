Урочиста церемонія відкриття 12-го ОМКФ традиційно пройшла в Одеському національному академічному театрі опери та балету.
Цікаво Зірка Marvel та прем'єра "Легенди про Зеленого лицаря": чим здивує Одеський кінофестиваль 2021
Ведучими церемонії відкриття XII Одеського міжнародного кінофестивалю стали Яніна Соколова та Олег Панюта.
Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото Скриншот із прямої трансляції
Ведучі нагадали про розклад Одеського кінофестивалю, програми та представили головні прем’єри у коротеньких роликах.
Чарівні образи гостей Одеського кінофестивалю на Червоній доріжці
Минулого року фестиваль відбувався онлайн, тож глядачі зачекалися яскравих образів червоного хідника. Першими гостями стали:
- блогерка Ірина Медушевська;
- дизайнерка Олена Годіс;
- режисер Вадим Перельман;
- продюсерка анімаційного кіно Олена Голубєва;
- сценарист Віктор Веретенников
- режисер Олег Сенцов;
- балерина Катерина Кухар;
- акторка Катерина Молчанова;
- співачка Оля Полякова;
- президентка Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко;
- зірка Marvel та "Безславних виродків" Даніель Брюль та інші.
Яскраве блакитне вбрання продемонструвала Катерина Кухар.
Катерина Кухар / Фото Інстаграм Катерини Кухар
Даніель Брюль із українськими зірками на Одеському кінофестивалі / Фото Інстаграм Ангеліни Завальської
Даніель Брюль із українськими зірками / Фото Інстаграм alina_petrovska
Блогери теж прикрашали найдовшу в Європі червону доріжку.
Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом-закриттям стане комедійно-драматична стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.
Одеський кінофестиваль 2021 – урочиста церемонія відкриття: дивіться відео