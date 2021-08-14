Одеський міжнародний кінофестиваль у 2021 році присвячений 30-річчю Незалежності України і пройде з акцентом на національне кіно. Подія відбуватиметься з 14 до 21 серпня. Як пройшла церемонія відкриття – читайте у матеріалі Kino 24.