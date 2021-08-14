Урочиста церемонія відкриття 12-го ОМКФ традиційно пройшла в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Цікаво Зірка Marvel та прем'єра "Легенди про Зеленого лицаря": чим здивує Одеський кінофестиваль 2021

Ведучими церемонії відкриття XII Одеського міжнародного кінофестивалю стали Яніна Соколова та Олег Панюта.

Одеський кінофестиваль 2021 - ведучі
Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото Скриншот із прямої трансляції

Ведучі нагадали про розклад Одеського кінофестивалю, програми та представили головні прем’єри у коротеньких роликах.

Чарівні образи гостей Одеського кінофестивалю на Червоній доріжці

Минулого року фестиваль відбувався онлайн, тож глядачі зачекалися яскравих образів червоного хідника. Першими гостями стали:

  • блогерка Ірина Медушевська;
  • дизайнерка Олена Годіс;
  • режисер Вадим Перельман;
  • продюсерка анімаційного кіно Олена Голубєва;
  • сценарист Віктор Веретенников
  • режисер Олег Сенцов;
  • балерина Катерина Кухар;
  • акторка Катерина Молчанова;
  • співачка Оля Полякова;
  • президентка Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко;
  • зірка Marvel та "Безславних виродків" Даніель Брюль та інші.

Яскраве блакитне вбрання продемонструвала Катерина Кухар.

Катерина Кухар
Катерина Кухар / Фото Інстаграм Катерини Кухар


Даніель Брюль із українськими зірками на Одеському кінофестивалі / Фото Інстаграм Ангеліни Завальської


Даніель Брюль із українськими зірками / Фото Інстаграм alina_petrovska

Блогери теж прикрашали найдовшу в Європі червону доріжку.

Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом-закриттям стане комедійно-драматична стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.

Одеський кінофестиваль 2021 – урочиста церемонія відкриття: дивіться відео