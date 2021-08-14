Конкурсною програмою цьогорічного кінофестивалю став Національний конкурс, присвячений ювілею Незалежності України. Фестиваль відбуватиметься в онлайн форматі.

До теми 5 українських фільмів, за які не соромно: огляд до Дня Незалежності

Програма Одеського міжнародного кінофестивалю 2021

В Національному конкурсі будуть представлені 6 українських прем'єр.

Музичний фільм "Королі репу" режисера Мирослава Латика з Ірмою Вітовською. Фільм знятий на Київщині та за сюжетом розповідає просту історію кохання. Сільський хлопець на прізвисько Казан мріє підкорити серце дівчини Свєтки кар'єрою реперного виконавця.

В конкурсі бере участь стрічка "Із зав’язаними очима" режисера Тараса Дроня, світова прем'єра якої відбулась на Варшавському кінофестивалі. Фільм здобув перемогу в Конкурсі 1-2. Сюжет стрічки розповідає історію дівчини, яка бажає позбутись ролі вдови героя війни, яку їй нав’язало суспільство.

Живе-кіно "Простір" від режисера Дмитра Томашпольського, який до останнього тримає у секреті сюжет. Відомо, що це картина про прибульців.

Документальна стрічка "Національний музей" режисера Андрія Загданського, в якій висвітлюється процес "дорослішання" видатного музею.

Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режисерки Катерини Горностай, який вже отримав нагороду Кришталевого ведмедя за найкращий художній фільм від Юнацького журі на 71-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Також у конкурсній програмі братиме участь стрічка "Суперник" режисера Маркуса Ленца.



Кадр з фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ" / Фото Скриншот трейлера

Додамо, що українські повнометражні та короткометражні роботи отримають перемогу в таких категоріях, як Гран-прі фестивалю «Золотий Дюк» за результатами глядацького голосування, Найкращий український повнометражний фільм, Найкраща режисерська робота, Найкраща акторська робота, Найкращий український короткометражний фільм. Деякі зі стрічок у Конкурсі мають можливість отримати Дипломи Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

Міжнародні гала-прем'єри в Одесі

Також відбудеться показ міжнародних гала-прем'єр, які скоро з'являться в українських кінотеатрах.

Містичний фільм-феєрія "Легенда про Зеленого лицаря" від режисера Девід Лоурі. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 26 серпня 2021 року. Автори картини обіцяють незрівнянні враження від візуальних ефектів, над якими працювали творці "Володаря кілець" – компанія Weta Digital.

До програми включена стрічка "Гунда" режисера Віктор Косаковського, яка з 16 вересня 2021 року буде доступна українським глядачам на широких екранах.

Стрічка "Поганий сусід" режисера Даніела Брюля, яку вже цієї осені можна буде переглянути в українських кінотеатрах.

Фільм режисера Пола Верговена "Бенедетта", який був представлений в основній конкурсній програмі на Каннському міжнародному кінофестивалі 2021 з його лауреатами та володарем головної Золотої пальмової гілки – боді-хорором "Титан" від режисерки Джулії Дукорно.

Іноземні гості на ОМКФ 2021

Відкриватимуть Літню школу кінофестивалю режисер та зірка фільмів Квентіна Тарантіно і Marvel – Даніель Брюль разом з продюсером Мальте Ґрунертом. Вони проведуть майстер-клас та представлять свій спільний фільм "Поганий сусід" в рамках гала-прем'єр.

Одеський міжнародний кінофестиваль 2021: дивіться відео 24 каналу

Детальніше про програму фестивалю читайте на Кіно 24.

Нагадаємо, що у 2020 році Одеський міжнародний кінофестиваль відбувався вперше в онлайн-форматі під назвою "Пусти кіно додому". Гран-прі Одеського фестивалю у 2020 році отримала стрічка Адама Ремейера "Вечеря в Америці", а приз за найкращий фільм отримав фільм "Атлантида" Валентина Васяновича.