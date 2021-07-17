Що відомо про фільм "Титан"

Картина 37-річної Дюкорно це боді-горрор про серійну вбивцю, яка займається сексом з машинами і вагітніє від них. При цьому сюжет фільму не розкривався до прем'єри.

Не пропусіть "Титан" переміг: 74-ий Каннський кінофестиваль 2021 оголосив переможців

Назву фільм отримав від титанової пластини, яку вживили у скроню героїні після автомобільної аварії. У фільмі Дюкорно робить заявку на подорож у незвідане: знімає варіації на теми гендерної варіативності, коли неважливо, якої статі істота перед тобою, – вона буде змінювати стать, як хамелеон колір шкіри..

"Титан" 2021: дивіться трейлер онлайн

Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун. Сама Дюкорно зі сцени Палацу фестивалів, ледь приховуючи хвилювання, подякувала за таку оцінку її роботи журі, а також висловила подяку усій знімальній групі, яка спільно з нею працювала над картиною "Титан".

Що про фільм кажуть критики

Критики полярно розійшлися в оцінках, але більшості він не сподобався. Утім, журналісти, переважно, дуже схвально оцінюють фільм. Картину вже назвали новим захоплюючим віянням, яке вводить у жанрове кіно квір-проблеми найбільш трансгресивним способом. Загалом критики вітають нову "панк-квір-хвилю", революційне розуміння жіночності та гендерної непостійності.