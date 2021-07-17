Что известно о фильме "Титан"

Картина 37-летней Дюкорно это боди-хоррор о серийном убийце, которая занимается сексом с машинами и беременеет от них. При этом сюжет фильма не раскрывался до премьеры.

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Название фильм получил от титановой пластины, которую вживили в висок героини после автомобильной аварии. В фильме Дюкорно делает заявку на путешествие в неизведанное: снимает вариации на темы гендерной вариативности, когда неважно, какого пола существо перед тобой, – оно ​​будет менять пол, как хамелеон цвет кожи.

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О присуждении награды фильму со сцены объявила по поручению жюри фестиваля американская актриса Шэрон Стоун. Сама Дюкорно со сцены Дворца фестивалей, едва скрывая волнения, поблагодарила за такую оценку ее работы жюри, а также выразила благодарность всей съемочной группе, которая вместе с ней работала над картиной "Титан".

Что о фильме говорят критики

Критики полярно разошлись в оценках, но большинству он не понравился. Впрочем, журналисты, в основном, очень одобрительно оценивают фильм. Картину уже назвали новым захватывающим веяниям, которое вводит в жанровое кино квир-проблемы наиболее трансгрессивным способом. В общем критики приветствуют новую "панк-квир-волну", революционное понимание женственности и гендерного непостоянства.